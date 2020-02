Georgina Duluc confiesa que no quiere tener hijos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Georgina Duluc se quitó la armadura y se abrió en una sincera entrevista con Zoila Luna, en el especial “Doble Vía” del programa dominical Una Vía a la Semana.

En la entrevista, Duluc, quien se caracteriza por no hablar de su vida privada, reveló que no quiere tener hijos.

“Yo no me imagino embarazada y no quiero tampoco. Para mi casarme o salir embarazada nunca fue un sueño, ni algo que yo quisiera”, confesó.

Asimismo, sin dar muchos detalles admitió que ella tomó la decisión de terminar su matrimonio con Marcos Irizarry.

“Este fue un año que me movió el piso. Un año que de buenas a primeras sucedieron cosas que no era lo que tenía planeado y es más difícil cuando tu misma lo decides”, dijo agregando que “la elección fue mía y fue difícil”, dijo refiriéndose al fin de su relación. “No se acabó el amor, solo tuvimos que elegir caminos diferentes”.

En el transcurso del especial de una hora, con motivo del séptimo aniversario del espacio, también destacó que la razón por la cual no se encuentra en los medios actualmente es porque ya no llama su atención.

“Le perdí el interés a salir en la televisión, a ponerme bonita, ya estaba cansada de abrir un periódico y ver que era la noticia” dijo.

El especial “Doble Vía” de Una Vía a la Semana que conducen Evelyna Rodríguez y Danilo Reynoso, es transmitido los domingos a las 6:00.

