George Clooney y U2, homenajeados en Washington

EL NUEVO DIARIO, WASHINTONG. – El actor George Clooney, la cantautora Amy Grant, la cantante Gladys Knight, la compositora Tania León y el grupo de rock U2 fueron homenajeados el domingo por sus contribuciones a las artes en una recepción en la Casa Blanca antes del espectáculo Kennedy Center Honors.

El evento del Centro Kennedy, en su edición 45, reconoce a las estrellas de la música, el teatro y la pantalla por su contribución a la cultura estadounidense.

En una recepción previa para los cinco homenajeados en la Casa Blanca, el presidente Joe Biden se dirigió personalmente a cada uno de ellos, elogiando su talento individual y diciendo que encarnaban el espíritu del país.

“Vernos unos a otros, vernos en los demás, unirnos en una causa común: esta noche celebramos a un grupo de artistas verdaderamente excepcional”, dijo Biden.

La sala estaba repleta de celebridades, el segundo evento de la Casa Blanca repleto de estrellas en los últimos días. Los actores Julia Roberts y Matt Damon estaban sentados uno al lado del otro, frente a la periodista Katie Couric.

En la primera fila, el expolicía de Washington, D.C., Michael Fanone, quien fue golpeado al defender el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021, estaba sentado junto al cantante Eddie Vedder.

Clooney, actor y cineasta que interpretó a un médico en la popular serie de televisión de la NBC “ER” antes de lanzar una carrera cinematográfica que le valió dos premios de la Academia, también ha recibido elogios por su labor humanitaria.

Grant saltó a la fama como cantante de música cristiana contemporánea que luego se pasó al estrellato del pop, acumulando seis premios Grammy.

Knight, ganadora de siete premios Grammy, es famosa por sus éxitos, como “I Heard It Through the Grapevine” y “Midnight Train to Georgia”, como cantante principal de The Pips, que se convirtió en Gladys Knight & The Pips en 1962.

León, nacida en Cuba, es directora de orquesta y compositora, y su pieza orquestal “Stride” ganó el Premio Pulitzer de Música de 2021.

La banda irlandesa U2, con sus miembros Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr., ha ganado 22 premios Grammy y fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2005.

Relacionado