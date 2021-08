Geopolítica de dominio emplaza a una nueva Visión…  

La doctrina Destino manifiesto que data de mediado del siglo XIX y que fuera acuñada por John O Sullivan, quien respaldó la anexión de Texas a la Unión estadounidense, en su visión de dominio continental procura revelar la virtud de las instituciones de Estados Unidos, su misión predestinada, para extender las instituciones que promueven las ideas de “libertad y democracia”.

En el siglo XVI en la era de la colonia los conquistadores europeos promovieron en el continente y otras latitudes, la llamada doctrina de la “civilización” bajo el sofisma de la ̈evangelizaciónón ̈. Quienes no acogían su llamado y se resistían iban al patíbulo. Ahora, en la época moderna, por igual violentando el principio internacional de la autodeterminación de los pueblos, quienes no estén de acuerdo con el modelo de desarrollo que promueva las ideas de “democracia-liberal” son bloqueados económicamente y desplazado del poder a través de la estrategia del poder duro, (Hard power), que se manifiesto en golpes de estado puestos en boga en los años 70 en toda la regiónn de América Latina y El Caribe. Así, como restringiendo el flujo comercial y limitando las transacciones con terceros paises en franca violación de las normas de la Organización Mundial del Comercio, (OMC).

Actualmente, en su nueva dimensión dicha estrategia se combina con la nueva doctrina de golpe blando, “Soft power”, doctrina diseñada por Joseph Nye académico de Harvard, la cual induce a compartir los valores occidentales y emular su ejemplo de vida. En los intentos de desarrollo al margen de la visión occidental, (salvo las dictaduras y monarquías aliadas estratégicas de occidente), los que no han fracasado, en el mejor de los casos, han tenido serios obstáculos. El precio a pagar por promover un modelo distinto al que occidente profetiza es altamente oneroso. Muchos de los que lo han intentado se han ahogado y caído en el intento. Muy pocos han resistido, teniendo que abonar un alto sacrificio.

A Cuba le ha tocado pagar el precio más alto de la resistencia, 60 años sin acceso al gran capital y al principal mercado mundial. Víctima de un brutal embargo económico, comercial, financiero y migratorio que le ha generado enormes carencias; escasez de recursos financieros y que históricamente ha sido rechazado por el gran concierto de naciones del mundo representado en las Naciones Unidas, (ONU). A pesar de que, no le ha impedido alcanzar un importante desarrollo en el campo de la biotecnología y la ciencia, sustentando más de 500 patentes científicas, y siendo sin duda uno de los países más seguros en América. Loable ejemplo, allende de su altruismo frente a la pandemia habiendo inventado dos vacunas, para Covid-19, y sus notables indicadores sociales que conforme al sistema de las Naciones Unidas son satisfactorios. ̈Cuba es Cuba, evoca el legendario y sabio comunicador latinoamericano, Álvaro Arvelo Hijo ̈.

Sin embargo, es propio resaltar que, su modelo de desarrollo, aunque persigue un alto sentido humanista en procura de promover la igualdad y la justicia, en el contexto económico producto de las políticas restrictivas no ha logrado satisfacer plenamente a su sociedad. Especialmente, en la era de la comunicación y la cibernética generando un espejismo que impacta en una juventud, cuyo derecho a informarse y viajar por el mundo es tan vital como la alimentación misma. De igual manera, no se ha logrado cohesionar con sus ciudadanos residentes en el exterior, los que sufren la separación familiar y el abandono de su lar nativo.

Venezuela por su parte, enfrentando serios escollos transita por un destino marcado por una gran carestía provocada por un inhumano bloqueo económico y el secuestro de sus reservas internacionales; algunas de las cuales descansan en las bóvedas del banco de Inglaterra. Situación que genera un caos económico que provoca migraciones de cientos de jóvenes, niños y adultos.

La gran nación andina en el pasado reciente, fue un símbolo de crecimiento y bienestar, para su pueblo bolivariano. Su auge en la década progresista alcanzó, para extender su gesto solidario a través de Petrocaribe a países hermanos de la región, especialmente, los menos adelantados del Caribe y Centroamérica.

Mas hoy, ante la inviabilidad de su proyecto fruto de la ausencia de mercado y de las sanciones económicas de occidente, hay una generación que se quiebra ante las grandes vicisitudes, lanzándose a caminar días y noches bajo los implacables rayos del sol y la torrente lluvia en busca de un mejor porvenir. A sus pasos los pueblos hermanados al margen de las ideologías, revelan la mano solidaria del pueblo colombiano que les proporciona humildes, pero humanas asistencias.

Es de sabio ponderar que muy a pesar de los grandes intereses oligárquicos y el capital financiero usurero, existen países en la región latinoamericana y caribeña y en otras latitudes del sudoeste asiático como Corea del Sur y Singapur, constituyendo una muestra de que se puede avanzar en el contexto de la llamada democracia representativa con tinte nacional. Ello evitaría tener que padecer los traumas de un feroz asedio financiero y comercial. Y además, brinda la oportunidad de perfeccionar y elevar la llamada “democracia” de un modelo carente de humanismo y solidaridad, a una democracia real, capaz no solo de ser altamente productiva, sino, de llevar soluciones concretas a los problemas estructurales de la sociedad.

Es el momento entonces, para optimizar el espacio de diálogo no en función de quien obtenga mayor provecho del mismo, sino, tomando en cuenta la necesidad de ambas partes, y que una vez satisfecha se refleje en bienestar para el país. Si bien, los líderes políticos en algunos casos poseen visiones de vanguardia que podrían coadyuvar a sus pueblos a dar el gran salto de la orfandad al desarrollo; los pueblos son soberanos, por lo que siempre será válido consultarles sobre sus destinos.

En todo caso, es apreciable acogerse al sabio proverbio de aprender a bordear el río cuando éste está crecido. Lo que se aplica no por la falta de valor, sino, inspirado en el interés de alcanzar y sostener el poder, y de poner en mano del soberano pueblo su última convicción. “No hagáis nada que el pueblo no mande hacer”. Es por ello, que los pueblos conciben el Congreso y especialmente, la Asamblea constituyente como su estamento de estado superior; donde están llamados a sentirse representados, aunque no siempre es así, pero en esa instancia los pueblos deciden que se elaboren las normas que han de regir su sociedad.

Debemos entonces, avanzar en el contexto de una visión democrática concibiendo claramente que todo derecho conlleva un deber. Aspirando siempre alcanzar la democracia real, la que además de consagrar los derechos civiles y políticos, también proporciona los derechos económicos, sociales, culturales y humanos, como el derecho al trabajo decente y bien remunerado. Derechos que hasta ahora en el ejercicio de la democracia representativa que hoy vivimos penosamente no tienen lugar. Amén de la brutal desigualdad que caracteriza a la región de América Latina y el Caribe.

Oportuno es acogerse al consejo del sabio Einstein, ¨Si quieres resultados diferentes no hagas siempre lo mismo¨. Por lo que es válido reflexionar sobre una simbiosis de los dos modelos en cuestión, (capitalismo vs socialismo), a los fines de optimizar, por un lado, la alta productividad inherente al capitalismo, y, por otro lado, el humanismo y solidaridad del llamado socialismo. Avancemos con una nueva visión. Fijaos pues, en el modelo de socialismo escandinavo, que garantiza un crecimiento inclusivo y sustentable, capaz de ofrecer bienestar a la sociedad en plena democracia.

Por José Manuel Castillo Betances

Relacionado