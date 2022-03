Gente de Monte Plata protesta frente a Fiscalía de Cotuí en apoyo a personas citadas por presa de cola

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Moradores de Monte Plata protestaron este martes frente a la Fiscalía de la provincia Sánchez Ramírez, donde unas siete personas están siendo citadas en el día de hoy, supuestamente por la empresa minera Barrick Gold.

Alba López, dirigente campesina, manifestó que si hay que citar a alguien es al pueblo, que es quien se opone a la construcción de una presa de cola y la no expansión minera en la provincia Monte Plata.

Sostuvo que desde hace cuatro años, esta empresa le ha estado quintando “el sueño, tiempo y paz, porque no saben el momento en que deben salir a enfrentar a las personas de Barrick Gold”, y llamó al presidente Luis Abinader a parar este asunto.

“Yo no entiendo cómo a estas alturas del juego esa gente no entienden que no lo queremos, nosotros no necesitamos oro ni nada de Barrick porque, con lo que producimos nos mantenemos; el presidente Luis Abinader que pare ese asedio porque nos tienen cansados, tanto da la gotera a la piedra hasta que le hace un año”, dijo Alba López.

En tanto, Domingo de la Cruz agregó que en Monte Plata hay “personas mayores enfermas de los nervios con el temor de que lo poco que tienen se los vayan a quitar”, yn afirmó que “lo más valioso que tienen es el río Ozama, el medio ambiente y la tierra que trabajan, por lo que no se lo dejarán quitar de ninguna empresa minera”.

Los manifestantes aseguran que si estas personas que están siendo citadas quedan encerradas, entonces “cerrarán la provincia Monte Plata”.-

Por Genara Sánchez

