Género urbano dominicano se solidariza con Don Miguelo

La música es para todas las edades. Tantos asesinos y violadores qué hay pero se enfocan en nosotros los urbanos para hacer ruido. Un niño de 10 años no maneja sus redes, @donmiguelo lo único que hace es trabajar y ayudar a los necesitados de su propio bolsillo como muchos de nosotros en el medio artístico hacemos. Entonces cuál es el problema que un padre grabe a su hijo bailando sin vulgaridad para que un artista de su preferencia lo comparta? No entiendo.🤦🏻‍♂️