General Méndez revela mensualmente ahorraba 20 mil pesos de su salario para ayudar empleados del COE

El Nuevo Diario, Santo Domingo.– El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), el general de brigada Juan Manuel Méndez García, reveló que por más de diez años ahorraba 20 mil pesos mensuales de su salario para completarle el inicial de un apartamento a sus empleados, con la finalidad de mejorar su calidad de vida.

Durante una entrevista en el programa “Con Jatnna TV” que dirige la comunicadora Jatnna Tavarez, Méndez García precisó “esto lo hacía yo de mi salario de lo poco que ganaba, no del dinero de la institución y con ello logre impactar la vida de muchas persona”.

Manifestó también que durante el cambio de Gobierno algunos empleados le dieron la espalda porque pensaron que no continuaría como jefe de la institución.

Señaló que nunca buscó acercarse al presidente Luis Abinader porque le debía lealtad al exmandatario Danilo Medina y no quería irrespetar a ambos.

“Algunos volteaban la cara, no me saludaban porque pensaban que ya me iba y eso duele”, destacó.

Méndez, quien es doctor en derecho, ingresó al Ejército Nacional como raso en el 1986 donde se desempeñó luego como consultor jurídico, relacionista público y juez del consejo de guerra de apelación de las Fuerzas Armadas, entre otras responsabilidades.

El ascenso del general, quien anteriormente era coronel, se hizo mediante el decreto 155-09.