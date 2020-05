General Méndez responde a denuncia: Yo no he visto nunca 300 millones de pesos en este COE

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), general Juan Manuel Méndez García, aclaró este viernes que cuando la periodista Edith Febles presentó la denuncia de irregularidades en dos licitaciones de insumos sanitarios, ya dichos procesos habían sido cancelados y aseguró que en la institución que preside nunca ha visto un presupuesto de 300 millones de pesos.

“Son 88 millones, no 300. Yo no he visto nunca 300 millones de pesos en este COE”, dijo el funcionario en una entrevista al periodista Huchi Lora, y aseguró que las compras más costosas que realizan allí son de cinco millones, generalmente para Semana Santa y diciembre.

El alto oficial señaló que la última licitación fue cancelada el pasado 5 de mayo a raíz de que recibió objeciones de dos oferentes diciéndole que siempre los concursos eran ganados por las mismas personas por lo que decidió pedirle una auditoría técnica legal a Compras y Contrataciones Públicas.

“Yo veo que doña Edith (Febles) dice que el COE va a realizar una licitación por más de 300 millones de pesos. No es verdad, no es verdad. Ella calcula que cada proceso que se subió y se bajó ella le suma el precio estimado que debe ponerse a un proceso de licitación, no el precio de adjudicación”, explicó Méndez García.

En ese orden, dijo que el costo de estas compras se había estimado en 88 millones de pesos pero que gracias a los precios que se obtuvieron en el proceso la institución se había ahorrado 20 millones, por lo que finalmente solo pagarían un poco más de 50 millones.

Asimismo, Méndez García explicó que los fondos que se destinarían para la licitación, un millón cuatrocientos mil dólares, fueron donados en abril por un banco latinoamericano, el ministerio de la Presidencia, y los bancos Central y Popular.

Al ser cuestionado sobre si no le llamaba la atención el hecho de que la mayoría de las licitaciones eran ganadas por las mismas empresas, como arrojó la investigación, el general dijo que no.

“Me pudiera llamar la atención de si al momento de ofertarse o adjudicarse una compra, nosotros como Centro de Operaciones de Emergencia escogiésemos una compañía que no haya ganado, porque nosotros no tenemos el control de las ofertas que se hacen a través de un portal de Compras y Contrataciones”, expresó el alto oficial.

Dijo que cada oferente tiene que hacer su oferta a través de un portal, que según reveló, no está en el COE.

“Inclusive, el portal es que selecciona y después es que se adjudica. No nosotros, es un portal”, sostuvo.

Méndez defendió los procesos de licitaciones que ha realizado la institución que preside, destacando que en el tiempo que lleva allí no ha visto la primera impugnación, al tiempo de dejar abierta la puerta de la institución para cualquier periodista que desee información sobre los movimientos financieros que realiza la entidad.

“La puertas de este centro de emergencias están abiertas para Edith, para Alicia Ortega, para Nuria Piera, para que me revisen mes por mes, año por año lo que gasta el COE”, manifestó.

Méndez le expresó a Lora que le interesa que esa situación sea aclarada, porque sus siete hijo confían en su honestidad, y no quiere que el más pequeño, que dijo tener dos años, luego le pregunte que por qué le llamaron ladrón.

“Me pueden buscar una compra que haya hecho el Centro de Emergencia que haya sido sobrevaluada y este que está aquí se quita el uniforme y va y se tranca donde me diga cualquiera”, manifestó.

El director del COE dijo que no duda de Febles, por quien expresó admiración, pero entiende que sus datos están erróneos.

De acuerdo a la investigación realizada por Febles, en los últimos años, y particularmente en las últimas semanas a raíz de la pandemia del coronavirus, un grupo de cinco empresas han sido presuntamente beneficiadas con contratos millonarios por parte del COE.

”Hemos verificado unos 60 contratos de las cinco empresas entre el año 2016 y 2020. Las sumas más cuantiosas corresponden a la presente etapa del COVID-19″, destacó la comunicadora.

La investigación presentó otras irregularidades que fueron desmentidas por el general Juan Manuel Méndez, quien lleva más de 12 años ininterrumpidos al frente del COE.

COE solicita ser investigado por Contrataciones Pública

A raíz de la citada investigación periodística, el COE solicitó el pasado martes a la Dirección General de Contrataciones Públicas investigar si se ha producido alguna irregularidad en ese organismo que entre en conflicto con la ley de Contrataciones Públicas.

En un breve comunicado firmado por el director general del COE, general Juan Manuel Méndez García, este afirma poner a disposición de «cualquier estamento del Estado» los archivos de ese organismo, con fines de que sean auditados.

Méndez García aseguró que el COE funciona apegado a los principios de “transparencia” y “legalidad”.

