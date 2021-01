General: Ínfulas de poder o condena social

Un famoso general activo de nuestros cuerpos castrenses, asumió una actitud de reproche frente a dos Amets, por el solo hecho de estos actuar en cumplimiento del deber. El flamante General al ser sorprendido en violación a la Ley de tránsito, ante el llamado uno de los agentes dice: “Yo soy un general, lee ahí, ¿Usted no sabes leer?¿Vamos póngase en atención?.

De los agentes no hacerlo conlleva una falta administrativa, NO una sanción civil y contravencional como la que justamente debió recibir el Superior.

El comandante violó la ley de tránsito, ultrajo el uniforme de los subalternos, le llamo ¡come mierda coño! exigió parada en atención, saludo, también respeto, y para colmo de males, llama irrespetuosos e indisciplinados a los subalternos ¡Qué país, ni Macondo en su tiempo!

Me atrevería a confirmar a pesar de no haber estado ahí, que si el general le pide disculpa al agente, estaciona el vehículo en el lugar correspondiente, nada hubiese sucedido; pero es mejor poner de manifiesto su hombría, su Poder por encima de la Ley frente a los agentes con los rangos más allá de los hombros, mirando, humillando, y porque no, de forma humilde decir: -Yo soy un general de brigada activo, reconozco que estoy en falta, estoy en una diligencia y me parquee mal.

De haber sido así, es muy probable que la historia hubiese sido otra. Ahora no, se le subió la hombría, los rangos o la testosterona y para lucírsela, saca un carnet, pide respeto, y la acompañante no sé, que base juega, pero es quien alimenta su orgullo o arrogancia sin medir consecuencias.

Mujer que incita para poner en entredicho la trayectoria del general; me han informado que es un hombre educado, de familia, decente, pero deja invadir su orgullo a causa de una compañera que en nada le ayuda, graba la escena con los agentes, no así graba el letrero que dice: No parqueo.

El sentido común indica que el agente apeló al no conocerle a solicitar los documentos. Licencia, seguro o matricula. No hay que ser de Júpiter ni tener ingeniería en tránsito para inferir a legua lo que regularmente hacen los Amets.

La manera en que el General acude a pedir disciplina para encubrir su propia falta, dando a entender que el rango de general es una patente de corso para violar la ley, y los agentes no la hagan cumplir, es la actitud que pone en tela de juicio su autoridad frente a los agentes que no están obligado a acatar ninguna orden que provenga del propio infractor, que ahí no es general seria otra cosa…

Una destreza propia del infractor de ´Rifle y Bayoneta´ es, exhibir con orgullo, el Poder que le dan los rangos para hacer creer que está por encima de la Ley. Craso error, comportamiento éste, de épocas ya superadas…

Un agente de tránsito lo primero que hace es como dijimos, cuando se comente una infracción a la ley No.63-17, es pedir tres cosas: Licencia, seguro, y matrícula, documentos estos con los cuales pone la multa y no ves personas, ni autoridad, sino cumplir con el mandato de ley.

El general actuó en franca desobediencia, sin lugar a dudas, y alimentado por la señorona, pues con mayores veras, noten que la princesa que hace el video afirma que tiene rato grabando, al parecer acomodó la grabación tal vez, la cual también debió ser sometida por obstrucción a la justicia, sin embargo, ella no grabó cuando el agente le pide los documentos para multarlo, pues eso no salió, o quizás no lo grabó.

Luego comenzó a grabar en el instante que el general en vez de pasarle los documentos para recibir su multa por la infracción a la ley, lo que acude es al ejercicio del Poder y saca un carnet de militar acudiendo a su alto rango, como si esto le faculta para violar la ley, exigir parada en atención y llamarle come mierda a sus inferiores.

Es a todas luces lo que crea u ocasiona el detonante de este percance (tan solo por no actuar con humildad, admitir su falta y aceptar su multa, pero NO yo soy PAPA o Un Dios).

Considero que todo esto llama a una gran reflexión a los cuerpos castrenses, para que en vez de fortalecer la disciplina se incremente la anarquía e insubordinación entre sus miembros.

En conclusión, todos sin importar autoridad, rango o Poder cumplimos la Ley o permitimos que la anarquía, el amiguismo y el jefeo se superponga al ordenamiento que demanda el conglomerado social.

Por Leandro Ortiz de la Rosa

Abogado y Periodista

Reside en San Juan de la Maguana