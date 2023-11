Generadora Eléctrica de Samaná asegura tiene historial limpio en normas ambientales

EL NUEVO DIARIO, SAMANÁ .- La empresa Generadora Eléctrica de Samaná (GES), aseguró que durante sus más de 20 años de participación en el desarrollo de la comunidad turística Las Galeras, en Samaná, aportando la energía eléctrica a la comunidad, sus actuaciones han estado ceñidas a las regulaciones establecidas y nunca el Ministerio de Medio Ambiente ni la Superintendencia de Electricidad, han sancionado u ordenado correctivos por violaciones a las leyes y normas ambientales.

Explica la empresa, que durante ese largo período ha operado en armonía con la comunidad y sus instalaciones han estado en un lugar céntrico sin provocar daños ni molestias; y la razón por la que ha buscado una nueva ubicación es porque se ha comprometido a aumentar su capacidad de generación para apoyar el crecimiento de la zona y el espacio actual no es suficiente.

Ayer fue reenviado por un tribunal de Samaná un recurso de amparo contra las nuevas instalaciones de GES, presentado por grupos ambientalistas que cuestionan las decisiones de las autoridades ambientales.

La economía de Las Galeras ha crecido señala, apoyada por la disponibilidad de un servicio de energía continuo de calidad y sigue expandiéndose, por lo que es necesario aumentar la capacidad. A esto responde la incorporación de dos unidades operadas con diésel o bunker C, con 2.9 Mw de capacidad a las 3 unidades diésel de 3.7 Mw para un total de 6.6 Mw, una operación muy limitada en comparación con las que ya existen en el país, que generan más del 20 % de su energía con estos combustibles.

Esto, asegura GES, fue explicado a la comunidad en dos vistas públicas celebradas en enero y marzo de este año, mientras se llevaba a cabo el Estudio de Impacto Ambiental, para lo cual fue contratada una empresa de reconocida solvencia moral y prestigio que está registrada en el Ministerio de Medio Ambiente, por lo que dicha entidad gubernamental, después de analizar y corroborar estos estudios, aprobó la Licencia Ambiental correspondiente.

Para nuestra mudanza, afirma GES, hemos cumplido sin ninguna falta y a cabalidad todos los requisitos que exige la ley bajo la supervisión de los organismos del Estado responsables en estos procesos.

Las autoridades ambientales y de energía han aprobado el proyecto, asegura la GES, porque hemos cumplido todos los requisitos y las pequeñas generadoras, adecuadas para el crecimiento de la comunidad, usarán combustibles aprobados.

A la empresa le preocupa sobremanera que por acciones de terceros sin ningún tipo de fundamento se atrasen las nuevas instalaciones porque la actividad turística y comercial de la zona necesita la energía eléctrica y si las mismas no están listas para el primero de diciembre habrá apagones sectoriales para racionar la demanda energética, lo cual es algo para lo que la comunidad de Las Galeras no está preparada, ya que en la actualidad no recibe ni 6 horas de apagones al año (la mayoría de ellos programados por temas de mantenimiento).

Actualmente el 15 % de la energía que se sirve a Las Galeras es de fuentes renovables y el objetivo para los próximos años es que esta participación crezca hasta llegar a ser el primer sistema energético 100 % renovable de la República Dominicana.

GES asegura que la iniciativa contra este proceso que responde a las necesidades de desarrollo económico y turístico de Las Galeras, son estimuladas por intereses particulares y que buscan desinformar sobre el proyecto para ganar el apoyo de personas con un largo historial de oposición a iniciativas de desarrollo.

Finalmente, GES asegura que a pesar de esas acciones malintencionadas continúa firme en su compromiso de promover el desarrollo de Las Galeras, a través de una actividad de generación de electricidad dentro de los más altos estándares de calidad y respeto a las normativas ambientales de la República Dominicana.

Comunidad protesta contra la instalación de las nuevas plantas de GES

Se recuerda que la comunidad de Las Galeras en Samaná realizó una protesta frente al Tribunal donde se estaba conociendo la audiencia de amparo contra las nuevas instalaciones, en contra de la instalación de supuestamente cinco plantas generadoras de electricidad operadas con diésel o bunker C.

Según los residentes, el lugar es ecoturístico y con el establecimiento de las plantas el medio ambiente será contaminado y la salud de estos se verá afectada.

“Desarrollo sí, pero sostenible”, “La salud no se negocia”, fueros las palabras escritas en pancarta por los manifestantes, los cuales alegan que esas plantas son contaminantes y rechazadas a nivel global.

La información fue brindada mediante una nota de prensa, en la que se indicó que las comunidades están apoyadas por la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (Uasd) y con la asistencia legal del Instituto Nacional de Abogados por el Medio Ambiente (Insaproma), los cuales interpusieron una oposición para la emisión del permiso ambiental ante el Ministerio de Medio Ambiente el 29 de agosto del presente año.

Posteriormente la comunidad presentó el recurso de amparo frente a los tribunales provinciales, expresando que esperan la justicia defienda los intereses de las comunidades, y que solo buscan salvaguardar su salud y un medio ambiente sano.