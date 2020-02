Gedeón Santos: “El PLD al que por 40 años me entregué ha dejado de existir”; anuncia su renuncia

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Gedeón Santos, anunció este viernes su renuncia de esa organización política, de la que, según indicó, fue miembro por 40 años.

Santos indicó en su cuenta de Twitter que las razones de su renuncia fueron expuestas en un artículo publicado en el periódico Listín Diario titulado “El quiebre histórico y el rumbo perdido del PLD”.

“El Partido de la Liberación Dominicana nació para superar los males históricos que por años había padecido nuestra sociedad, así como para conjurar los vicios de la pequeña burguesía que históricamente corroían las instituciones políticas”.

“Con el fin de la guerra fría vino la crisis de las ideologías y de las utopías, y se comenzaron a imponer los valores del pragmatismo y del individualismo en muchos partidos progresistas. A partir de ese momento el PLD nunca volvería a ser el mismo”, manifestó Santos en el artículo.

El exdiplomático agregó que “así, se impuso la idea de que si se quería el poder, se tenían que flexibilizar los controles de ingreso, las normas, los métodos de trabajo, la ideología y los principios en los que descansaba la organización, para de esa manera hacernos más atractivos a segmentos de la población a los que no les llegábamos”.

Añadió que en el partido de gobierno se eliminó la educación, se “flexibilizó la disciplina y se echaron a un lado la mística, la ideología, los valores y los principios. La propia figura del profesor Juan Bosch se fue marginando hasta finalmente tirarlo al olvido”.

Sostuvo que “este proceso degenerativo se basó en la idea de que como el fin justificaba los medios, si queríamos transformar el país, que era nuestro fin, teníamos que ganar elecciones y llegar al poder, que eran nuestros medios”.

“Pero lo que terminó pasando fue que los medios, es decir, ganar elecciones y llegar al poder, se convirtieron en el fin, y el objetivo original de transformación se fue perdiendo en el pragmatismo, la apetencia de poder y los intereses corporativos e individuales”, indicó.

Santos concluye su artículo manifestando “con honda pena que el PLD que me formó y al que por 40 años me entregué ha dejado de existir, quedando sólo unas siglas huecas perdidas en un laberinto de divisiones y de oscuridad del que no se sale jamás”.

Hago pública mi decisión de renunciar a la condición de miembro del PLD que por 40 años ininterrumpidos he ostentado. Las razones que me llevaron a hacerlo están expuestas en mi más reciente artículo, publicado en el periódico @ListinDiario; léalas aqui:https://t.co/gDaa5RUGwk pic.twitter.com/w4AXmvCWru — Gedeón Santos (@GedeonSantosR) February 7, 2020

