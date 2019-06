Gatorade realizará IX Jornada Internacional de Ciencias del Deporte

Comparte esta noticia

Esta versión irá orientada a la disciplina del Béisbol.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Instituto Gatorade de Ciencias del Deporte (GSSI) anunció la realización de la novena Jornada Internacional de Ciencias del Deporte, especializada en la ciencia y práctica del béisbol.

El evento será desarrollado en el salón Max Henríquez Ureña de la Universidad Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) el sábado 15 de junio de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. y contará con la participación de los más destacados conferencistas en el área de Ciencias del Deporte a nivel internacional, entre ellos: Dr. Richard Marine (Rep. Dom.); Lic. Ever Pérez (Colombia); Dr. Samuel García (México); MSc. Pedro R. García (Venezuela); MSc. Jovanny Montero (Rep. Dom.) y el reconocido ex jugador dominicano de la MLB, Miguel Batista.

Los temas que serán expuestos durante la jornada son: “Evaluación Médica del Joven Beisbolista”; “Factores de riesgo, prevención de lesiones y fortalecimiento de brazo en jóvenes lanzadores”; “Hidratación y termorregulación en jugadores de béisbol ”; “Nutrición, rendimiento y crecimiento en beisbolistas: Aspectos prácticos”; “¿Cómo cultivar la mente de un campeón en un beisbolista?”; “Técnicas de recuperación en jugadores de béisbol” y por último el conversatorio acerca de “Llegar a las grandes ligas: recomendaciones para entrenadores, jugadores y sus padres”.

Mario Abreu expresó: “Como marca seguimos creyendo en el desarrollo científico del deporte, por eso venimos ofreciendo capacitación en las diferentes áreas de múltiples disciplinas deportivas. Para esta ocasión nos enfocamos en el béisbol, nuestro deporte nacional. Contaremos con la presencia de seis expertos de alto nivel y como aliado, el ex jugador de Grandes Ligas Miguel Batista, que con sus aportes ayudará a nuestra audiencia a seguir mejorando técnicas y desarrollando la profesionalización del deporte en República Dominicana”.

Este evento, dirigido a entrenadores de las distintas ligas de béisbol de República Dominicana, es parte del programa de capacitación que año tras año desarrolla la marca Gatorade en República Dominicana, a través del Instituto de Ciencias del Deporte (GSSI). Las inscripciones están abiertas en:https://gatorade-gssi.com/

Sobre el Instituto de Ciencias del Deporte (GSSI)

El GSSI es considerado el laboratorio de más prestigio en el área de investigación científica y funcional en la ciencia del ejercicio.

Centra su desarrollo en la mejora del rendimiento desde una perspectiva de nutrición, hidratación y recuperación. Proporciona conocimiento útil a los atletas y sus equipos técnicos, además de estrategias y herramientas que puedan aplicar para ayudar a mejorar el rendimiento y/o la seguridad del atleta durante sus ejecuciones.

