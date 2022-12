Gatón advierte que la educación es fundamental para sobrevivir en el mundo de hoy

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- En la actual situación que vive el mundo, lograr disponer de una educación de calidad capaz de formar talentos para suplir las necesidades de la población, es fundamental en el futuro inmediato, afirmó anoche el profesor Iván Gatón.

El experto en temas internacionales dijo que la gran inversión y la dedicación de las naciones más grandes del mundo, China e India, a la educación a todos los niveles es lo que está permitiendo emerger como nuevas potencias en momentos en que Occidente se hunde en los vicios y la falta de dedicación.

Expresó que mientras los países asiáticos están educando a la juventud, “nosotros (Occidente) estamos en drogas –en Estados Unidos murieron el año pasado más de 100,000 personas de sobredosis, en Europa la cocaína se encuentra en cualquier lugar- con personas que solo están pensando en el goce, es un peligro”.

Entrevistado por Pablo McKinney en su programa “McKinney”, por Color Visión, Gatón manifestó que “una persona que esté bajo un pase de drogas no puede hacer bien su trabajo ni desarrollar bien sus funciones y mucho menos vivir en comunidad”.

“Todo ser humano tiene que sacrificarse para ser mejor que sí mismo y para poder ayudar a la sociedad; tener honradez, referentes de virtudes”, por lo que no puede haber ética en una sociedad donde esos no son los ejemplos a seguir.

En el caso específico de República Dominicana, deploró que los estudiantes “desconocen totalmente la historia dominicana” y avergüenza que “un estudiante de colegio secundario de clase media de la capital no sepa donde está situada Nagua y en cambio conozca exactamente donde está Tallahassee, en Florida.

Tras cuestionar la falta de calidad de la formación en los alumnos a los que se les da a leer algo “y no hay lectura comprensiva”, Gatón cuestionó hacia dónde va un país con esa situación.

Advirtió que donde no hay ética en la gente que hace política y quienes venden modelos de vida son los grupos criminales, el futuro es incierto.

Gatón agregó que mientras una influencers es una persona que por enseñar partes íntimas de su cuerpo en redes sociales, recibe ingresos por 30,000 dólares mensuales, ese seguirá siendo el referente.

Consideró inaceptable que los influencers en República Dominicana y Occidente sean personas que no hagan aporte a la sociedad.

El catedrático universitario reiteró que un país como República Dominicana tiene que formar matemáticos, físicos, biotecnólogos, entre otros, como han hecho países de Asia para poder garantizar el desarrollo de su población.

“¿Hay seguridad alimentaria en un país que no tiene semillas propias para producir sus alimentos?”, cuestionó Gatón, tras advertir que “si mañana a una empresa multinacional se le ocurre negar la venta de semillas para hortalizas”, los dominicanos no pueden producir porque no tienen bancos de semillas.

Citó que Taiwán tiene el parque tecnológico para fabricar los chips que necesita China, es el principal inversor en China y sus habitantes no necesitan visa para viajar a Estados Unidos “porque invirtieron puntualmente en Educación”.

Gatón afirmó que Sillicon Valley (en California, Estados Unidos) está lleno de talentos asiáticos y los estadounidenses que ganan concursos de matemática y otras ciencias son en su mayoría de ascendencia asiática.

“China lo primero que hizo fue inundar las universidades de Estados Unidos de estudiantes, al punto que la administración de Donald Trump habló incluso de prohibirles a los chinos ir a las universidades”, recordó el experto.

Señaló que como resultado de invertir en Educación y formar a su población, “hoy China produce el 22 por ciento de los artículos de fondo que salen de todas las universidades del mundo cuando no estaba hace 30 años”.

