Gary Sánchez conecta HR 16 y los Yankees doblegan a los Padres

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK — Clint Frazier, Brett Gardner y el dominicano Gary Sánchez pegaron cuadrangulares, Manny Machado fue abucheado en su primera visita a Nueva York desde la agencia libre y los Yankees vencieron el lunes 5-2 a los Padres de San Diego para llegar a ocho victorias en nueve juegos.

Matt Strahm (2-4) ponchó a 10, la mayor cantidad de su carrera, en seis innings, pero cargó con la derrota luego de desperdiciar una ventaja de 2-0 al permitir tres anotaciones de los Yankees en la segunda entrada.

Frazier empató la pizarra con su 10mo jonrón, el colombiano Gio Urshela negoció pasaporte y Gardner continuó el ataque con un bambinazo con dos outs al fondo del jardín derecho.

The Kraken Gary Sánchez gives the #Yankees a 4-2 lead! 🐙⚾#YANKSOnYes pic.twitter.com/ELdvqoEyVS

— YES Network (@YESNetwork) 27 de mayo de 2019