Gary Payton II volverá a ser evaluado en 10 días

EL NUEVO DIARIO, SAN FRANCISCO.- El regreso de Gary Payton II a las canchas podría no tardar en producirse. Según han asegurado desde los Golden State Warriors, el base está realizando cada vez más ejercicios en pista y volverá a ser evaluado en 10 días, momento en que tal vez se pueda empezar a establecer una fecha para su primer partido en esta nueva etapa en la franquicia de San Francisco.

Payton regresó a los Warriors en el cierre de mercado en un movimiento que estuvo varios días en el aire después de que, durante el reconocimiento médico, se le detectara una lesión de la que Portland no había informado. Golden State reclamó a la NBA que los Blazers habían ocultado tanto este dato como el hecho de que Gary había necesitado analgésicos para poder disputar los 15 encuentros que ha jugado esta temporada, aunque finalmente acabaron confirmando el traspaso y recuperando a una de sus piezas clave en el anillo de 2022. No obstante, su impacto no pudo ser tan inmediato como les habría gustado, pues no ha podido estrenarse todavía desde su llegada.

Veremos a qué conclusiones llegan los servicios médicos tras esta nueva evaluación, aunque cabe esperar que si los Warriors aceptaron el traspaso sea porque cuentan con poder utilizar a Payton esta temporada. Su agresividad defensiva hizo de él una pieza clave de la segunda unidad durante el pasado curso, y en este, en el que están teniendo más problemas para ser un equipo dominante, dicho impacto podría venirles de perlas. Pero para eso, necesitan que esté plenamente recuperado.

