Gary Payton II, listo para debutar con los Blazers

EL NUEVO DIARIO, PORTLAND.- Tras una larga espera, Gary Payton II se encuentra por fin preparado para hacer su debut esta temporada. El escolta, que firmó con los Blazers en la pasada agencia libre, disputará por tanto su primer partido con su nuevo equipo en el duelo que les medirá a los Pistons, ante quienes podrá empezar a recuperar el ritmo de competición tras casi seis meses sin disputar un encuentro oficial.

Payton no cuenta con minutos desde las pasadas Finales, en las que se consagró como una parte fundamental del anillo de los Warriors gracias a su excelente defensa y a su capacidad para aportar energía desde el banquillo. Esto elevó lo suficiente su estatus como para que los campeones no pudiesen permitirse retenerlo, lo que llevó a Portland hacerse con sus servicios a cambio de 28 millones de dólares en tres temporadas. Con esta apuesta, los de Oregón buscaban claramente mejorar las capacidades defensivas de su backcourt, uno de los obvios problemas del proyecto en los últimos años, per las dificultades comenzaron antes siquiera de empezar el curso.

Gary tuvo que someterse a una operación muscular durante el verano, y aunque inicialmente se esperaba que esta no le impidiese estar presente desde el primer partido, la situación se ha llevado con cautela y su fecha de regreso se ha ido posponiendo cada vez más. Sin embargo, la espera ha terminado por fin, y todo apunta a que las gradas del Moda Center podrán disfrutar esta noche de su presencia.

Veremos qué impacto puede tener Payton en unos Blazers que arrancaron el curso a un gran nivel pero que han ido poco a poco bajando a la tierra. Los de Oregón ocupan la octava plaza del Oeste con un balance de 18-17, pero la presencia del escolta podría ayudarles a mejorar su defensa, que es ahora mismo una de las 10 peores de la liga, y a empezar a sumar más victorias con las que pelear por un puesto directo en playoffs.

