Gary Bautista “analiza” buscar presidencia del COD

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente de la Federación Dominicana de Softbol, Gary Bautista, informó este martes a El Nuevo Diario que está analizando la posibilidad de postularse a la presidencia del Comité Olímpico Dominicano.

Bautista, quien fuera tesorero del COD, afirmó que espera una reunión con su familia el jueves, día de su cumpleaños y luego “decidiré si me postularé.

Añadió que “a decir verdad, estoy más inclinado que sí, a que no”, reveló el también ingeniero de profesión.

Reveló que varios federados -no mencionó los nombres- se le han acercado para que se postule para los comicios que serán celebrados en diciembre del presente año.

“Se me han acercado varios federados, se me han ofertado, pero lo estoy analizando, porque tú sabes William, que no es lo mismo manejar el COD que manejar una federación”, sostuvo.

Aclaró además, que no se ha reunido con ningún federado para postularse, “solo ha habido acercamiento. Y reitero, aún no tengo decisión por el momento”.

Gary, como le dicen a Bautista sus más cercanos amigos, ha sido director del Albergue Olímpico en la administración del pasado presidente del COD y amigo, Luisín Mejía Oviedo.

Actualmente cursa su tercer periodo como presidente de la Fedosa.

Bautista, si decide postularse, sería el tercer candidato; antes ya lo habían hecho oficial el actual presidente del COD, Antonio Acosta y Luís Chanlatte, quien recientemente renunció como primer vicepresidente y va en busca de la presidencia de esa institución.

