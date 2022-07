Garín: “Wimbledon es mi torneo favorito, esto es un sueño”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LONDRES.- Cristian Garín, que se clasificó este lunes a los cuartos de final de Wimbledon, afirmó que es un sueño para él estar entre los ocho mejores, porque este ha sido su torneo favorito desde que era un niño.

“Es algo muy especial para mí”, dijo Garín, que remontó dos sets adversos a Álex de Miñaur este lunes.

“Lo he dicho muchas veces, este es mi torneo favorito. Cada vez que juego aquí es algo muy especial. Estar en cuartos es un sueño. Voy a tratar de disfrutarlo. Intentaré darlo todo en la siguiente ronda. He estado trabajando mucho. No tuvo buenos resultados en los torneos previos, pero he trabajado muy duro para estar en buena forma esta semana y estoy consiguiendo lo que quiero”, explicó el chileno.

Garín se convirtió en el primer chileno en llegar a cuartos de Wimbledon desde que lo lograra Fernando González en 2005.

“En Chile no tenemos muchos jugadores, pero los que tenemos, han sido muy buenos. Tuvieron grandes carreras. Los conozco a muchos de ellos (Ríos, González, Fillol, Cornejo), pero no tengo mucha relación. A veces hablamos por teléfono y poco más”.

“A Fernando le conozco un poco más. Suelo jugar con él cuando voy a Chile. Somos buenos amigos, vamos a cenar. Era mi ídolo cuando era pequeño. Es agradable tenerle cerca”, admitió Garín.

