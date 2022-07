Garín: “He aprendido mucho de este Wimbledon”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LONDRES.- El chileno Cristian Garín, que perdió este miércoles en semifinales de Wimbledon ante el australiano Nick Kyrgios, aseguró que ha aprendido mucho de este torneo, que ha jugado muy bien en varios partidos y que ha demostrado que puede competir en esta superficie.

“Ha sido un partido muy duro. Ha servido genial cuando he tenido oportunidades. Hemos jugado ambos a un gran nivel. En el tercer set lo tuve cerca, pero sirvió de manera increíble en esos momentos”, explicó el chileno en rueda de prensa, tras perder en tres sets con Kyrgios.

“Hemos jugado un partido muy sólido, él convirtió sus oportunidades y yo no. Eso ha marcado la diferencia”, apuntó. “Estoy muy contento por la forma en la que he jugado. He competido mucho esta semana, he jugado grandes partidos. He aprendido mucho de este Wimbledon”, añadió.

Garín dijo que para él el servicio de Kyrgios es el mejor del circuito y que tiene una gran oportunidad para ganar el torneo.

“He jugado contra todos los grandes sacadores del circuito y para mí él es el mejor. Veremos qué tal le va en las siguientes rondas, pero está a un gran nivel”, admitió Garín.

Relacionado