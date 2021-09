Garibaldy Bautista aclara sobre la contrata del Estadio Quisqueya

En la edición de este miércoles publicamos un reportaje sobre la asignación de los trabajos del Estadio Quisqueya Juan Marichal, obra que está siendo ejecutada por el ingeniero Garibaldy Bautista.

La misma no fue licitada, ya que como me comentó Bautista el martes, por el tiempo no fue llevada a licitación, por lo que asumimos que fue “grado a grado”.

El ingeniero Bautista me aclaró sobre la publicación que en su condición de presidente de la Federación Dominicana de Softbol, no ha incurrido en algo ilícito, que hace propuestas como cualquier ingeniero.

Me dijo que tiene 40 años trabajando en diferentes edificaciones deportivas y que no ha sido beneficiado por ser federado, por el contrario, me dice que no recibe dinero por los trabajos que hace en la Fedosa.

Me aclaró, además, que quien lo contrata para los trabajos que se están haciendo en el estadio fue el patronato del Quisqueya, no el Ministerio de Deportes, lo que según sus palabras la obra no fue entregada “grado a grado”, sino, como designación.

Debo señalar que aunque tengo entendido que la contrata llegó vía el Ministerio de Deportes, y que quien firmó fue el patronato, el Miderec es quien aporta el dinero vía la Presidencia para la obra.

Seguiré tratando el tema y buscaré alguna reacción por parte del ministro de Deportes, Francisco Camacho, para que se aclare el caso.

