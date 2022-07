García Raposo se deja sentir en la Asociación Nacional de Baloncesto en Silla de Ruedas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El cielo es el límite, así lo demostró el dominicano Ionel García Raposo, al participar en la Asociación Nacional de Baloncesto en Silla de Ruedas (NWBA), y terminar como el Jugador Más Valioso en la categoría Adult Division III.

En tan poco tiempo residiendo en los Estados Unidos y sin importar su condición, García, quién desde muy joven ha sido amante de los deportes, tuvo que recorrer un trayecto bastante largo para poder llegar a su anhelado objetivo.

“Ha sido un proceso muy largo y difícil, a los Estados Unidos llegué en el año 2016 y participé en mi primer partido profesional de basquetbol y no pudimos llegar a los Nacionales”, dijo García en una nota de prensa.

Agregó que, en esos años, su dirigente de quipo se convirtió en un mentor para él. “El manager que tenía en ese entonces me enseñó un anillo de campeonato y al tenerlo en la mano, me dio tanta emoción que le prometí que iba a tener uno con su equipo o con el equipo que me tocara jugar, eso me motivó bastante, me enfoqué y me puse para lograr lo prometido. Jugué con dos equipos diferente”.

Agregó que “con el primero no pudimos llegar a la final por la pandemia, que empezó justamente terminando la serie y se canceló obviamente por esa situación, en ese transcurso del tiempo seguí entrenando y enfocado en lo que prometí”, explica el baloncelista.

“Hasta 7 años después logré el objetivo, fui a los nacionales y ganamos el campeonato nacional y como si fuera poco me gané el más valioso del torneo entero, le pedí plata a Dios y me respondió con oro”, dijo un emocionado García Reposo.

Ahora está en la espera de la entrega del anillo para viajar al estado de Utah en Estados Unidos, para llevarle lo prometido al dirigente que le dio la oportunidad de entrar a las mayores del baloncesto, explicó.

“Yo me viví un momento inolvidable que no lo cambio por nada, escuchar todas esa personas presentes gritar MVP, MVP, MVP”, manifestó con júbilo García.

“Me sentí tan orgulloso de mí mismo, porque logré lo que prometí y logré ser el primer dominicano en ganar un campeonato de la NWBA en Estados Unidos y aparte de eso también ser el primer dominicano en ganar un MVP”, concluyó García.

Algo Más

La Asociación Nacional de Baloncesto en Silla de Ruedas (NWBA) está compuesta por 181 equipos de baloncesto en silla de ruedas en veintidós conferencias.

Fue fundada en 1949 por Timothy Nugent. La NWBA actualmente consta de equipos masculinos, femeninos, interuniversitarios y juveniles en los Estados Unidos y Canadá.

La liga se compone de varias divisiones para atletas que van desde las edades de 5 a 18 años para las divisiones juveniles y 7 divisiones para adultos.

Relacionado