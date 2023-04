García Fermín y embajador de RD en la India resaltan intercambio de becas internacionales

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El titular del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), Franklin García Fermín, recibió en su despacho la visita del embajador dominicano en la India, David Puig, para refrendar el acuerdo de cooperación entre cuatro universidades: Indian Institute of Technology (IIT-DELHI), Indian Institute Of Sciencie (IISC-BANGALORE), International Institute Of Information Technology (IIIT-BANGALORE) y el Indian Institute Of Management (IIM-Bangalore) de la República Federal.

El funcionario y el diplomático acordaron firmar un acuerdo de cooperación, para promover la colaboración en los campos educativos superiores y tecnológicos entre ambas naciones. Además, abordaron diversos temas sobre las actividades académicas y la situación política en la nación.

García Fermín aseguró que el convenio será rubricado entre ambas instituciones y tendrá el propósito académico de intercambiar profesores, estudiantes y el desarrollo de programas en posgrados a nivel internacional en el área de la ciencia y la tecnología.

Explicó que cientos de dominicanos se forman en varias universidades extranjeras a través de un programa de otorgamiento de becas a jóvenes, especialmente de los sectores más vulnerables de las provincias de la República Dominicana.

“Esta rúbrica buscará impulsar la investigación científica conjunta, el intercambio de experiencias y la organización de conferencias de interés mutuo, para aunar esfuerzos internacionales de investigación e innovación”, añadió García Fermín.

De su lado, el embajador dominicano en la India, David Puig, expresó que esta propuesta de firmar un acuerdo bilateral de intercambio de profesores y movilidad de estudiantes, será beneficioso para ambos países.

Destacó que la colaboración naciente que llevan meses trabajando es histórica en la República Dominicana con la India, debido a que es la primera vez que se vinculará el Ministerio de Educación Superior de ese país con el Sistema de Educación Superior dominicano.

La visita de cortesía se da en momentos en que el canciller de la India, Subrahmanyam Jaishankar, visitará a la República Dominicana del 27 al 29 de este mes, durante una gira que comprenderá varios países de la región de América Latina.

Se recuerda que el funcionario indio inició su gira en Guyana, del 21 al 23 de abril, donde se reunió con funcionarios del Gobierno guyanés y co presidida por la comisión conjunta con su homólogo, Hugh Hilton Todd, para impulsar los compromisos bilaterales con la India-América Latina y el Caribe.

