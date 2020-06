García Fermín llama a perremeístas a no “dormirse en laureles” ya que el PLD “no tiene escrúpulos”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El doctor Franklin García Fermín, coordinador general político de los movimientos por el cambio del Partido Revolucionario Moderno (PRM) hizo un llamado a los perremeístas y aliados a no dormirse en sus laureles ya que el Gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) “no tiene escrúpulos”.

“Debemos seguir trabajando y peinando el país de costa a costa, con la disciplina con que lo hemos venido haciendo y no dormirnos en nuestros laureles porque el Gobierno del Partido de la Liberación Dominicana no tiene escrúpulos y seguirá malgastando los dineros del pueblo en campaña porque no quieren perder, aunque es evidente que se van”, proclamó.

Mediante nota de prensa, llamó a los integrantes de los movimientos de apoyo por el cambio a trabajar con más fe y empeño que nunca para garantizar el triunfo electoral de Luis Abinader el domingo 5 de julio.

Afirmó que el Gobierno ha usado más de cien mil millones de pesos durante la pandemia, de los cuales el pueblo no tiene garantías de manejo transparente porque se han hecho compras cuantiosas sin licitaciones, consecuentemente se desconoce a dónde van a parar los recursos del pueblo.

García Fermín se expesó al respecto, al juramentar a los miembros de diez nuevos movimientos políticos que se adhirieron a la candidatura presidencial de Abinader, y los candidatos del Partido Revolucionario Moderno y aliados.

Asimismo, indica que después de los resultados presentados en la encuesta Gallup-Hoy, aseguró que “ahora es que hay que trabajar duro para preservar la ventaja y ganar ampliamente”.

Cambio positivo

El doctor García Fermín, quien es coordinador general político de los movimientos de apoyo por el cambio, dijo que a partir del 16 de agosto de este año comenzará a producirse un cambio positivo en República Dominicana.

“Luis Abinader es una persona prudente, preparada y estamos más que seguros que hará un Gobierno que adecentará las instituciones de la podredumbre de la corrupción en que las han sumido los peledeístas a lo largo de estos años”, sostuvo.

El acto contó con la presencia del equipo de trabajo de los movimientos de apoyo por el cambio, en el que cientos de personas se concentraron en el comando de campaña del PRM de la avenida Pasteur próximo al malecón capitalino.

Entre éstos asistentes se destacan, junto al doctor García Fermín, los licenciados Elvys Duarte, coordinador nacional de organización; Dorys Herrera, coordinadora general política adjunta; el licenciado José A. Cancel, coordinador de finanzas; Elvis Sánchez, Ángel Ruíz-Bazán y el vicealmirante Roger Thomas Mora Jiménez, entre otros.

Cada día crece más

Durante la presente campaña electoral, más de 500 movimientos, organizaciones, renunciantes de partidos políticos e independientes que sobrepasan las 750 mil personas se han sumado a la candidatura presidencial del licenciado Abinader y de los candidatos del PRM y aliados, en pos de producir el anhelado cambio de rumbo en el país.

Los movimientos juramentados son: “A la Medida con Luis”, coordinado por Cristian José Vila; “En Marcha Con Luis”, que preside la licenciada Sugenni Del Rosario Vásquez; “Confederación Comunitaria Santo Domingo Oriental con Abinader”, presidido por el licenciado Eugenio De La Rosa; “Movimiento Nacional la Voluntad del Pueblo”, coordinado por el licenciado Juan Joran De La Cruz; “Amigos por el Cambio con Luis”, que preside el licenciado Carlos Domínguez y “Frente Nacional de Viejas Gloria del Boxeo”, presidido por el licenciado Elvis A. Patiño.

También fueron juramentados los movimientos “Electoral RPG”, coordinado por el ingeniero Rafael Peña Geraldino, profesor emérito de la UASD; “Unimos RD”, presidido por el licenciado Jeans De Los Santos; “Amigos del Pobre con Abinader”, presidido por la licenciada Evelyn Minier; y “Arcoiris Dominicanos por el Cambio”, coordinado por el licenciado Geuris Cruz.

