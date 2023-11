Garabito dice pelotazo a Alfaro no fue intencional y pide disculpas

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El diestro de las Águilas Cibaeñas, Gerson Garabito se disculpó por el pelotazo que le propinó al colombiano Jorge Alfaro en el partido ante los Tigres del Licey este domingo, e indicó que no fue intencional golpearlo o lanzarle a la cabeza.

“Realmente pido disculpas porque no es una intención tirarle por la cabeza a nadie”, dijo Garabito a El Nuevo Diario tras el partido.

Garabito golpeó a Alfaro en la mandíbula, con uno de sus lanzamientos en la cuarta entrada del partido de este domingo, lo que provocó una herida en el rostro de jugador de los Tigres, que requirió de 12 suturas.

“Mi preparación desde antes fue trabajarle pegado a los bateadores, si te fijas, bateadores zurdos y derechos, todo el tiempo el receptor está detrás del bateador”, explicó sobre las razones que causaron el accidental pelotazo al toletero de los felinos.

Garabito enfatizó que el pelotazo no fue a propósito y destaco que esa acción solo va en perjuicio del conjunto cibaeño, ya que, en el contexto del juego, significaría colocar corredores en las bases.

“Realmente no, y en la situación en la que está el equipo, no nos conviene tener corredores en bases”, sostuvo el joven lanzador de las Águilas, quien reiteró sus disculpas y enfatizó su deseo de que no se malinterprete lo sucedido.

“Yo pido mis más sinceras disculpas, si se pudo malinterpretar esa parte”, externó.

El golpe a Alfaro, además de provocar su salida de juego, provocó varios incidentes, el primero en el octavo capítulo, cuando el relevista Jonathan Aro le realizó un picheo que le pasó cerca de la espalda al receptor de los cibaeños, Carlos Paulino, desencadenando una discusión, que provocó que las bancas de ambos equipos entraran al terreno y que concluyó con la expulsión tanto de Aro como de Paulino.

En el noveno, el relevista de los azules, Wander Suero golpeó al grandes Ligas Christopher Morel, lo que provocó que fuera expulsado del partido por los árbitros.

Con todo y esta situación, Garabito lanzó cinco entradas en blanco y obtuvo la victoria para las Águilas.