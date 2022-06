Ganancias y pérdidas por la apreciación del peso

Examinar las ventajas y desventajas de la apreciación del peso dominicano con relación al dólar estadounidense tiene su importancia en varios frentes. A nivel de las consecuencias, una unidad monetaria como el peso que se ha fortalecido en los últimos casi dos años, es distinto a cuando se debilita respecto a la referida divisa.

En cuanto a la causa, el caso de la apreciación del peso en el mercado cambiario, probablemente esté asociado al nivel histórico que ha alcanzado las reservas internacionales netas, que a abril de 2022 se situó en US$ 14,410 millones, cuando en agosto de 2021 fue de US$ 7,018 millones, para un incremento de US$ 7,392 millones, equivalente a un 95.0 % de expansión, lo que permite con dicha moneda, mayor nivel de liquidez en la economía.

Paralelamente a las reservas, las remesas durante el 2021 alcanzaron US$ 10,402 millones, el más alto en la historia de las remesas recibidas en el país; aunque por el lado del saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos, continua negativo en un monto de US$ 2,698 millones, similar a otros años.

Un caso extraño que puede apreciarse desde el prisma del mercado, es que la apreciación de la moneda nacional se está produciendo en un ambiente inflacionario, cuando lo esperado seria que, por la conducta de los agentes económicos y el público en general, el dólar pase a ser la divida refugio por la pérdida de poder adquisitivo del peso. Recordemos que los precios crecieron en el 2020 en un 5.55 %, en el 2021 en un 8.50 % y hasta abril del 2022 en un 9.64 % interanual.

El valor de la moneda nacional se ha fortalecido en los últimos casi 22 meses, los que van desde el 17 de agosto de 2020 hasta el 27 de mayo de 2022, pasado su cotización en el mercado cambiario de RD$ 58.47 a RD$ 55.30, equivalente a una apreciación del orden de un 5.42 %., siendo la revalorización más significativa la que val del tiempo transcurrido de 2022 con un 3.86 %, seguida de la del 2021 con un 1.32 % y la correspondiente de agosto a diciembre de 2020 con un 0.25 %.

De manera que, mientras los precios del mercado de los bienes y servicios que conforman la canasta básica familiar rompen con permanencia a la meta de inflación que es de un 4.0 %, el peso se aprecia, transitando ambas variables en sentido contrario, tal vez como una manera de darle un respiro para que la tasa de inflación no sea más elevada y se caliente menos.

Una primera ventaja que puede mencionarse sobre la apreciación del peso dominicano, es que ayuda a mantener confianza en la moneda local, alejando la posibilidad de dolarizarse y no contribuir a la propagación de los precios hacia el alza y por consiguiente aportando a la estabilidad.

La segunda ventaja puede asociarse a que el riesgo país no se deteriore, permitiéndole a los tenedores de bonos dominicanos en el extranjero, no crearle volatilidad en la cotización y en el plano local, los tenedores de bonos muestran igual confianza.

Como tercera ventaja encontramos que los productos e insumos importados para los usuarios pueden resultar más económico, al tener que destinar menos peso dominicano por cada unidad de dólar estadounidense, ampliando la posibilidad de que el canal de transmisión hacia la formación de precios internos tienda a favorecer menos a la tasa de inflación, aunque esta puede neutralizarse si la sensibilidad de la inflación obedece a un incremento significativo de la demanda.

Pongamos una muestra del impacto de la apreciación del peso dominicano frente al dólar estadounidense. Las importaciones totales en el primer cuatrimestre del 2022 fueron de US$ 9,491 millones, aumentando un 33.0 % respecto a igual periodo de 2021, que alcanzaron US$ 7,134 millones.

Si el monto de las importaciones lo convertimos a peso dominicano, el valor ascendería a 544 mil 991 millones, asumiendo la tasa cambiaria a inicio del 2022, que era de RD$ 57,52. Por el contrario, si las importaciones se convierten a pesos con la tasa cambiaria al 30 de mayo del 2022, que fue de RD$ 55.30, el valor de las importaciones fuera de RD$ 524 mil 852 millones, equivalente a una disminución de RD$ 20,139 millones y que en una economía con mayor libertad de mercado, podría abaratar las importaciones.

En términos de desventajas, como parte de la otra cara de la moneda, la apreciación del peso dominicano puede afectar negativamente al sector exportador, al recibir menos ingresos en moneda nacional los agentes económicos por sus operaciones productivas y comerciales.

Para el primer cuatrimestre del 2022, las exportaciones del país ascendieron a US$ 4,128 millones, mientras que las del 2021 de igual periodo fue de US$ 3,674 millones, para un aumento de un 12.3 %. Al convertirse el valor de lo exportado en el 2022 a peso dominicano, el monto alcanzaría los 228 mil 278 millones, utilizando el tipo de cambio de RD$ 55.30 por cada dólar. Si la conversión se hiciera con la tasa cambiaria de inicio de año (RD$ 57.52), el valor se elevaría a RD$ 237 mil 442 millones, equivalente a una pérdida para los exportadores de RD$ 9,164 millones.

Un agravante que puede propiciar la apreciación de la moneda nacional es que le resta competitividad al sector exportador, haciéndola disminuir por la vía de su encarecimiento en dólares y por la vía del desincentivo de los ingresos en pesos que recibe el referido sector, lo que, junto con favorecer a las importaciones que realiza la economía local, puede generar un mayor déficit en la balanza comercial y potenciar el riesgo país.

En la línea de pérdida de competitividad, también puede exponerse el turismo como segunda variable, habida cuenta de que los servicios que ofrece tienen carácter exportador y las operaciones se realizan en dólares, encareciéndola en la medida que se aprecia el peso dominicano. Para el 2021 los ingresos por turismo ascendieron a US$ 5,680 millones, la tasa de apreciación del peso fue de 1.32 %, por ese concepto la perdida de valor puede ser calculada en RD$ 5,112 millones.

Una tercera variable que puede afectar la apreciación cambiaria serían las remesas que reciben los dominicanos que residen en el país, al ingresarle menos pesos por cada dólar enviado por sus familiares en el extranjero. Hasta abril del 2022, las remesas que recibió el país alcanzaron el monto de US$ 3,206 millones, los cuales, de convertirse a la tasa actual de RD$ 55.30, el valor sería de RD$ 177 mil 291 millones, en cambio, si el cálculo se realiza con la tasa de inicio de año, el monto fuera de RD$ 184 mil 409 millones, para una pérdida de ingreso para la familia dominicana de RD$ 7,118 millones.

A nivel de las finanzas públicas, los ingresos tributarios pueden verse comprometido a la baja, en particular, en el componente de aquellos impuestos asociados al comercio exterior. Por concepto de arancel, la aduana dominicana recaudó para el primer trimestre del 2022 un monto de RD$ 71,111 millones, de convertirlo a dólares a una tasa de RD$ 57.52 la cantidad de seria de 1,236 millones y si la tasa fuera la de RD$ 55.3, el monto seria de 1,285 millones, equivalente a una disminución de US$ 49 millones y en moneda de local de RD$ 2,818 millones.

De manera que, en una economía abierta como la dominicana, cuyo comercio exterior representa un 39.3 % del PIB en dólares corrientes, el balance de las ganancias y pérdidas que tiene la apreciación monetaria es significativo como para importantizarla.

Relacionado