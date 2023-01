La joven dominicana Keren Montero participa en el “America’s Got Talent: All-Stars”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La dominicana y cantante cristiana de música gospel, Keren Montero, va por el premio de All Stars que se celebra en Estados Unidos, el cual inició el lunes 2 de enero de este año.

Keren quien con 14 años en el 2020 ganó el premio Golden Buzzer de Raymond y posteriormente la segunda temporada en Dominicana’s Go Talent, este 2023 con 16 años debuta en la edición de All Stars, dejando a todos fascinados con su melodiosa voz.

A su corta edad Keren Montero se está haciendo un nombre en la industria de la música. Es alumna de la escuela Internacional Look At Me y cada día se dedica a perfeccionar su oficio.

Su biografía de Linkedin dice: “Soy una cantante cristiana, y a mi corta edad he ganado algunas experiencias en esa área. He sido juez en concursos de canto y también he ganado algunos primeros lugares en concursos muy importantes, como el Dominican’s Got Talent, así que creo que puedo aportar muchos de mis conocimientos a los demás”.

Aunque Keren no ha publicado muchos detalles sobre su vida personal, escribe lo siguiente sobre sus objetivos: “Para mí es importante seguir aprendiendo sobre lo que me gusta y enseñar a otros que lo necesitan”.

Por: Jessica Pozo.

