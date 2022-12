Ganadería de leche genera cerca de 18,000 millones de pesos en RD

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -La ganadería de leche dominicana mueve cerca de 18,000 millones de pesos cada año a puerta de finca, esto aparte de la cadena de producción que genera en todo el país a través de los diferentes subproductos que se derivan de la leche.

“Unos 800 millones de litros de leche se producen en la República Dominicana cada año, lo que se traduce en 2.3 millones de litros de leche diariamente, distribuidos en 48,000 productores. A puertas de fincas a nivel de campo, cerca de 17 0 18,000 millones de pesos genera la producción de leche cada año”, expresó Eric Rivero, presidente de la Asociación Dominicana de productores de Leche (Aproleche).

Al ser entrevistado en la Hacienda La Bobia por los periodistas Joaquín Caraballo y Ana Celia Castillo en la apertura del programa Diario Agropecuario, que se transmite por Multimedios Su Mundo TV, Rivero señaló que en el país miles de personas viven del sector ganadero.

“Es un sector que garantiza la alimentación de la humanidad, lo reconoce la FAO porque es la alimentación del desarrollo integral del ser humano, no solamente físicamente sino del intelecto”, indicó.

Aseguró que dentro de la difícil situación que se ha presentado en el mundo con la COVID-19 y la guerra en Ucrania, “nos podemos sentir orgullosos de los avances y los compromisos que se han hecho en el Gobierno de Luis Abinader: primero hemos pasado de un precio por finca de cerca de un 25 % más a nivel de producción”.

Además, dijo que este año por primera vez los textos de los contratos de las licitaciones para el desayuno escolar, ordenan que tiene que ser con leche nacional.

Subrayó que el presidente Luis Abinader está involucrado en otras de las demandas históricas del sector y es el laboratorio de referencia, que sirva no solo para garantizar la calidad en fincas de la leche, sino también que es un laboratorio para medir las calidades nutricionales.

“Hoy estamos tratando de hacer políticas públicas en favor de los más pequeños ganaderos del país con ese programa que el presidente acaba de lanzar hace unas semanas que es el Promegan, es un programa que está maduro y está caminando en todo el país”, explicó Rivero.

Dijo que ese programa busca mejorar la productividad del sector ganadero de la República Dominicana para que los productores tengan mayor rentabilidad, que al final es lo que ayudará para tener la auto eficiencia lechera.

“La inversión para el Proyecto de Mejoramiento de la Ganadería de la República Dominicana (Promegan), en los próximos tres años son de 700 millones de pesos”, explicó.

Eric Rivera dijo que se está trabajando en la reproducción, la genética a través de la inseminación artificial en todo el país, en donación de padrotes de alta calidad y se está innovando en un proyecto donde están entregando pastos a los productores, “donde se ha hecho contratos por licitación pública que incluye el arado y la siembra”.

Aseguró que han incluido cientos de jóvenes en la inseminación artificial para poder masificar el desarrollo genético, por igual el manejo de fincas a través de las cercas eléctricas, que se va también a implementar.

Dijo que se les están dando soluciones puntuales en tema de manejo de agua, en comunidades ganaderas que tienen ese tema como principal problema.

“Este es un tema amplio que el presidente Abinader lo ha asumido desde la Presidencia con el interés de que los ganaderos puedan mejorar en estos años la forma de producir, la forma de producir leche de calidad, pero además que tengan una rentabilidad adecuada a este esfuerzo que se hace cada día cuando se ordeñan las vacas”, explicó.

Censo agropecuario

Eric Rivero dijo que el censo hay que extenderlo al sector agropecuario, porque lo que no se conoce no se puede cambiar.

“Hay una deuda con el tema del censo en el sector agropecuario que debemos hacerlo para saber cómo vamos a priorizar las ayudas, para poder seguir teniendo un sector agropecuario fuerte que garantice la seguridad alimentaria de nuestro país”, expresó.

Resaltó que al sector agropecuario hay que seguir fortaleciéndolo, porque sin seguridad alimentaria no tendremos una buena educación y una buena salud en la población.

“Sigo apostando a que las cosas, con esta voluntad que ha mostrado el presidente, el sector agropecuario ha sido una de sus prioridades y en el sector ganadero en particular, seguimos trabajando intensamente para poder llevar soluciones, sobre todo a los pequeños productores”, expresó

Dijo que en todas las provincias hay producción ganadera, incluyendo el Gran Santo Domingo.

Participación de las mujeres en la ganadería

Explicó que hay muchas mujeres integradas a la ganadería en la República Dominicana y muchas de ellas son ejemplos para muchos hombres.

“En Monte Plata tenemos a doña Raquel Contreras, tenemos a doña Minerva Then, no podemos dejar de mencionar a doña Luisa de la línea noroeste, me quedan muchas, pero son ejemplos de producción, ejemplo de compromiso y le ponen mucha pasión a lo que hacen y son ejemplos para todos, no solamente para las mujeres”, indicó.

