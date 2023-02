Gana y Conani dan inicio a programa de sensibilización en crianza positiva

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) y el Gabinete de Niñez y Adolescencia (GANA) dieron inicio este viernes a los cierres de los programas de sensibilización en Crianza Positiva, Habilidades para la Vida y Proyecto de Vida con un acto de graduación. Los talleres forman parte de las acciones de la Política de Prevención y Atención de Uniones Tempranas y Embarazos en Adolescentes (PPA).

Durante la celebración de la actividad, en la parroquia San Vicente de Paúl en el sector Katanga de Santo Domingo Este, se presentaron los principales hitos alcanzados por el programa, a través de un video y los testimonios sobre la experiencia vivida en los talleres formativos.

La clausura estuvo presidida por la primera dama Raquel Arbaje, presidenta honorífica del GANA; la doctora Luisa Ovando, presidenta ejecutiva del CONANI y Alexandra Santelises, directora ejecutiva del CONANI.

“Tener un proyecto de vida implica poner en claro qué queremos llegar a ser en la adultez. Todas las decisiones que tomemos ahora tienen que ser muy bien pensadas, porque si son malas no vamos a poder enmendar las consecuencias. Cuando somos jóvenes, y ustedes lo son, tendemos a pensar que la adultez está muy lejana y que ya veremos qué hacer cuando nos toque. No es una buena idea porque, es bueno que no lo olvidemos, el futuro no comienza mañana, comienza hoy”, dijo Arbaje al hablar a los jóvenes graduandos.

De su lado, la presidenta ejecutiva del CONANI, la doctora Luisa Ovando, señaló: “Esta iniciativa articula 18 instituciones gubernamentales y diversos organismos internacionales, de cooperación y organizaciones de la sociedad civil, los cuales han unido sus voluntades y capacidades para enfrentar de forma coordinada y articulada la problemática del embarazo adolescente y las uniones tempranas, que limita el desarrollo de las niñas y adolescentes de nuestras comunidades”.

De acuerdo con Ángel Rodríguez, coordinador técnico de la Unidad Técnica de Gestión del Conani, se ejecutaron alrededor de unos 500 talleres por programa, en los que 8,089 niños, niñas y adolescentes recibieron capacitación en los talleres Habilidades para la Vida y Proyecto de Vida; mientras que alrededor de 5000 padres, madres, tutores y líderes comunitarios se beneficiaron de los programas de Crianza Positiva. Asimismo, unos 870 niños, niñas y adolescentes participaron en encuentros de animación sociocultural.

Los talleres se desarrollaron con el interés de concienciar a la población sobre las uniones tempranas y el embarazo en adolescentes, promoviendo la construcción de un proyecto de vida y conductas responsables y saludables con los y las adolescentes; además, fortalece a padres, madres y tutores en las habilidades parentales positivas para fomentar un entorno protector y garante de derechos para los niños, niñas y adolescentes.

Los programas impactaron 20 barrios de los municipios priorizados en todo el territorio nacional, entre los que se encuentran Santo Domingo de Guzmán, Los Alcarrizos, Boca Chica, Dajabón, Las Matas de Farfán, Puerto Plata y Barahona, entre otros.

Al acto de clausura asistieron también miembros del Directorio Nacional del Conani, autoridades municipales y de las instituciones que forman parte del Gabinete de Niñez y Adolescencia, así como participantes que egresan de los programas, liderazgo comunitario del territorio: representantes de Organizaciones Comunitarias de Base, representantes de iglesias, grupos culturales, grupos juveniles, liderazgo educativo, padres, madres y/o tutores y niños, niñas y adolescentes de la comunidad, equipo técnico de la Oficina Metropolitana del órgano rector de los Derechos de la Niñez y Adolescencia y representantes de instituciones socias en la implementación, así como equipo directivo de CONANI.

