Gana fuerza posibilidad de que Harden regrese a los Rockets

EL NUEVO DIARIO, HOUSTON.- Lo que comenzó como un rumor aislado parece ir ganando fuerza. Si hace unos días se hablaba de que los Rockets soñaban con el regreso de James Harden, a estas alturas ya son muchas las voces dentro de la liga que creen que el futuro de La Barba está en Houston. Así lo asegura Keith Pompey, periodista del Philadelphia Inquirer, que afirma que el interés es compartido por ambas partes y que se espera que acaben llegando a un acuerdo en la agencia libre.

El escolta parece haber descartado por completo la posibilidad de continuar en los 76ers, y según los rumores está interesado en unirse a un equipo en el que pueda volver a tener la libertad que jugar como número 2 no le daba. También ha asegurado buscar un proyecto competitivo, lo cual no termina de encajar demasiado en lo que son ahora mismo los Rockets, pero eso no parece hacerle descartar el regreso a estas alturas.

Y es que la vinculación de Harden con Houston sigue siendo notable. Su madre continúa viviendo allí y tiene varios negocios en la ciudad texana, por lo que para él no se trata simplemente de un equipo en el que jugó puntualmente. Además, aunque Philadelphia tiene la posibilidad de ofrecerle un contrato ligeramente más lucrativo, la diferencia no termina de ser del todo grande dada la magnitud del contrato, pues los Rockets podrían ofrecerle 201,7 millones de dólares en cuatro temporadas frente a los 210 a los que aspiraría en los 76ers.

Relacionado