Gallo de pelea mata a policía en Filipinas

EL NUEVO DIARIO, FILIPINAS. – Un agente de policía de Filipinas murió durante una redada realizada contra las peleas de gallos ilegales después de que la cuchilla que llevaba atada al espolón le cortara la arteria femoral.

El trágico suceso tuvo lugar en la provincia central de Samar del Norte cuando el teniente Christian Bolok cogió un gallo de pelea y lo sujetó entre sus piernas mientras reunía pruebas para certificar el evento ilegal.

Presuntamente, el gallo golpeó con la cuchilla el muslo izquierdo del agente y le cortó una arteria femoral, razón por la cual el hombre comenzó a desangrarse.

“Nunca había visto algo así, fue un accidente que nadie se esperaba. Fue tan desafortunado y de tan mala suerte que no lo puedo explicar. No podía creerlo cuando se me informó”, comentó el jefe de la policía provincial, el coronel Arnel Apud. “Esta es la primera vez en mis 25 años como policía que pierdo a un hombre debido a la espuela de un gallo de pelea”, añadió, de acuerdo al portal de 20 Minutos.

En ese sentido, tres personas han sido arrestadas y dos gallos de pelea han sido confiscados junto con dos juegos de cuchillas.