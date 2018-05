Gallegos y Maguire empatan a la mitad del Puerto Plata DR Open

Comparte esta noticia

PUERTO PLATA, República Dominicana – Con totales individuales de 12-bajo par 130, el argentino Andrés Gallegos y el estadounidense M.J. Maguire igualan en lo más alto del tablero de líderes luego de 36 hoyos de juego en el Puerto Plata DR Open, séptimo evento de la temporada 2018 del PGA TOUR Latinoamérica y segunda cita del Bupa Challenge.

Gallegos aprovechó la poca brisa de la mañana para hacer un 64 libre de bogeys, mientras que Maguire, que tuvo que luchar un poco más de la cuenta en la tarde, finalizó con tres birdies en sus últimos cuatro hoyos. Ambos partirán mañana en el último grupo en compañía del estadounidense Jake McBride, quien con su 64 de hoy quedó a solo dos golpes de la punta.

Benjamín Alvarado fue otro de los que destacó en la mañana de viernes y con un 65 escaló hasta el cuarto lugar de la general. Con un total de 8-bajo par 134, el chileno empata con el estadounidense Jordan Rodgers (68) y el co-líder de la primera ronda, el uruguayo Juan Álvarez.

En la séptima posición, junto al argentino Tommy Cocha, aparece el dominicano Julio Santos. A su 69 de ayer, el experimentado jugador de 45 años sumó hoy un 66 que lo pone a cinco golpes de los punteros. Un total de seis jugadores igualen en el noveno lugar con 6-bajo par 136. Entre ellos hay dos latinoamericanos, el brasilero Rodrigo Lee (67) y el colombiano Santiago Gómez (65).

“Fue una fortuna salir temprano para aprovechar el poco viento de los primeros nueve hoyos. Desde la salida pegué bien y aproveché cada oportunidad que tuve para hacer birdie o en el caso del uno, águila”, sostuvo Gallegos, quien viene de empatar el puesto 25 del Costa Rica Classic.

El oriundo de Buenos Aires tuvo un inicio de ronda algo conservador. Solo hasta el 15 registró el que sería el primero de sus tres birdies en la ida. Para la vuelta no se guardó nada y una gran águila en el par-5 del 1 lo motivó aún más para atacar el campo. Sin mucha brisa pudo sacarle más provecho a su putt con birdies adicionales al 5 y 7, respectivamente.

“Tengo que seguir enfocado, jugando bajo par en los dos días que quedan. El año arrancó con dos cortes fallados pero por suerte en los eventos de Argentina me recuperé. Aún queda mucho y espero que acá tenga chances de ganar”, concluyó el argentino sobre el torneo en el que 56 jugadores superaron el corte.

El novato en PGA TOUR Latinoamérica ha tenido un 2018 más que positivo. Luego de lograr una exención completa para la primera mitad del año en el Torneo de Clasificación celebrado en Argentina (empató el quinto lugar), Gallegos suma cuatro cortes superados, uno de ellos un valioso empate por el tercer puesto del Molino Cañuelas Championship.

Por su parte, Maguire apeló a la paciencia para sortear el viento de la tarde en Puerto Plata. Seis birdies y solo un bogey en el par-4 del 11 lo mantienen con la mente puesta en su primera victoria en el Tour. Este año, el egresado de University of North Florida ha superado cinco cortes y ha concretado dos top-10s.

“Las condiciones fueron más difíciles que ayer. No fue fácil atacar los par-5 pero me voy contento con lo que he hecho. Hay algunos hoyos que puedes aprovechar con el wedge pero definitivamente tienes que ser estratégico en todo momento”, sostuvo el jugador de 25 años.

Ubicado en el puesto 25, el estadounidense Ben Polland, el líder del Bupa Challenge aseguró el corte. Durante el fin de semana luchará para no perder de vista su posición en la competencia que durante el Puerto Plata DR Open disputa la segunda de cuatro citas que tiene programadas para 2018. El jugador más destacado al final de la gira se irá a casa con un cheque por diez mil dólares.

