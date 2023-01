Galimatías del Ministerio de Hacienda: Ardid en el discurso

El titular que nos trae El Diario Libre del 03/01/2023, sobre las declaraciones del ministro de Hacienda, Jochi Vicente, presentan como éste quiere vender la idea de que avanzamos porque nos endeudamos menos desde agosto de 2020 a diciembre de 2022 que antes de ese periodo, como si el endeudamiento es algo inevitable. En otras palabras, hay que endeudarse un poco menos y así se cubren las apariencias.

El Ministro de Hacienda, según lo reseña El Diario Libre citado dice que el endeudamiento pasó de un 61% a un 59,1% en la deuda pública. No sabemos a qué se refiere, si es al monto acumulado hasta agosto 2020 en relación al presupuesto del 2020 y al promedio del presupuesto anual durante los años y meses de este gobierno, si es en relación al promedio del Producto Interno Bruto del actual periodo y el del año 2020. No está claro, no está inteligible la reseña del discurso de ese ministerio.

De todos modos, por las acciones que toma el gobierno de Luis Abinader, que a todas luces parecen electoreras y politiqueras y parece que se siente orondo con el poder, si no hay tanto endeudamiento como es que parece pretende vender Vicente, entonces hay que colegir que muchas acciones que se realizan es porque parece son el resultado de ese anatema que son las alianzas público-privadas. Se trata de favorecer a los grandes capitales a seguir amasando grandes fortunas. ¿Qué maldición? ¿Cómo se puede salvar este país de esa manera? Los grandes capitales no nos van a traer bienestar.

En un periódico de circulación nacional, el cual es leído hasta por muchas personas muy iletradas, pero también muchas personas que tienen un buen nivel de instrucción, pero que no son economistas para entender de donde salen esos porcientos de deuda calculados para diferentes periodos, no deben reseñarse reportajes noticiosos con informaciones ininteligibles.

La intención está clara, dejar confundida a la opinión pública al verter informaciones hacia los medios de difusión para que estos las divulguen, pero estos últimos deberían cuidarse un poco y no publicarlas así. Si la deuda está bajando: ¿De dónde provienen los fondos para la ampliación de la Autopista Duarte y todas las inversiones que hace el gobierno o que quiere aparentar que está realizando? ¿Provienen de las empresas constructoras de carreteras a las que se les va a entregar los peajes para que recauden dinero, mucho más que el que invierten y saquen jugosas ganancias?

Hemos dicho en artículos anteriores, desde antes de Abinader juramentarse en agosto del 2020, que este gobierno y su partido por la composición social de este último son representantes del empresariado y sobre todo de los grandes empresarios. Representan al gran capital, por lo cual hoy día más que en los tiempos de los corruptos gobiernos del PLD se quiere hacer realidad el despojo total de los activos del Estado, contando para ello, con las alianzas público-privadas y los fideicomisos. Ahora bien, el gobierno no se empeña en tratar de frenar la inflación, para ello se requiere someter regulaciones, porque estas no son graciosas para los grandes capitales y el capital financiero en general que es el principal responsable de esta suerte de entropía social en que hoy vive la humanidad.

Por otra parte, es una gran irresponsabilidad del gobierno no poner límite al parque vehicular, porque con la gran circulación de los vehículos nadie podrá poner jamás orden en el tránsito y el caos que se genera impide frenar la delincuencia. La seguridad ciudadana no podrá existir, no solo por los atracos, si no también por los accidentes de tránsito y los homicidios porque con el caos que se genera es aprovechado sujetos sociales excluidos para cometer todo tipo de delincuencia; además, el parque vehicular genera contaminación.

Como el gobierno, por el interés tan grande por la crematística o el beneficio de las inversiones parte de los empresarios, a quienes representa hoy más que nunca, no quiere orientar su discurso hacia esos problemas y hacia otros como el crecimiento desmedido de las ciudades, el no control de la natalidad, la irracional explotación minera y el uso no racional de la tierra, prefiere hablar de la deuda, confundiendo con las comparaciones. La cosa llega tan lejos que parece que ansían algunos empresarios y burócratas del gobierno que los activos de la UASD pasen a manos privadas, ya que se ha revivido una campana mediática anti-UASD, luego de la salida de la Dra. Polanco y que existía antes de ella ser rectora.

Pobre mente, pobre mentalidad la del gran empresariado y del capital financiero en general. De acuerdo a Foucault, quien tiene poder controlar el discurso, puede usar el discurso quien es poderoso; mientras menos poder se tiene menos puede hacerse valer por lo que dice. Quien esta privado de libertad no cuenta para el discurso. El poder fáctico, el dinero, la propiedad de los medios de producción y las armas, impone el discurso. La clase social dominante monopoliza el discurso y lo valida, con el dinero las armas y la propiedad. Si no desplazamos de la faz del planeta el dominio y la existencia misma de la gran propiedad no habrá vida humana en el planeta.

Por Francisco Rafael Guzmán F.

Relacionado