(GALERÍA) Total look de las figuras femeninas en el traspaso de mando

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El traspaso de mando ha servido como plataforma de despliegue de estilo para las figuras femeninas en el poder dominicano, ofreciendo un sentido inicial de su sentido de la moda. Las personalidades, vestidas de blanco, optaron por escoger diseñadores locales que trabajaran de la mano de asesores de moda para engalanar la mañana de este domingo, el Salón de la Asamblea Nacional.

La Primera Dama de la República, Raquel Arbaje, lució un vestido de la firma Jenny Polanco. Carla Quiñones, heredera de la marca, confesó al periódico Diario Libre que se sintió emocionada con la distinción, “a través de este diseño hemos logrado plasmar la esencia de la maravillosa mujer que fue Jenny Polanco”, reveló. Mientras que la viepresidenta, Raquel Peña, eligió un diseño de Luis Dominguez.

Las hermanas Abinader Arbaje fueron estilizadas por Nicole Marie Betances, licenciada en Mercadeo y Fotografía de Moda del Savannah College of Art and Design. De acuerdo a una publicación emitida por la revista En Sociedad, Betances, declara que ¨desde que me reuní con las hijas del presidente, tenían claro lo que querían lucir, y sobre todo que fuese moda local¨, por lo que, para la ocasión, Jusef Sánchez y Carolina Sanz fueron elegidos para confeccionar el atuendo de las hermanas, esta última también vistió a la alcaldesa Carolina Mejía.

La recién designada Directora de Progresando Con Solidaridad, Gloria Reyes, la diputada por la circunscripción número 1 de Santo Domingo Este, Juliana O’Neal y la diputada por la provincia Hermanas Mirabal, Charlene Canaan eligieron a la diseñadora dominicana Michelle Reynoso para que diseñara los trajes que lucieron la mañana de hoy, la abogada y diputada por el Distrito Nacional, Faride Raful lució un diseño de Maylé Vásquez y la diputada Betty Gerónimo estuvo vestida de Keyther Estévez.

Primera Dama de la República, Raquel Arbaje, vestida de Jenny Polanco (Fuente externa).

La vicepresidente, Raquel Peña, vestida del diseñador Luis Dominguez (Fuente externa).

La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, vestida de Carolina Sanz (Fuente externa).

Graciela y Adrina Abinader vestidas de Jusef Sánchez, y Esther Arbaje vestida de Carolina Sanz (Fuente externa).

Directora de Progresando Con Solidaridad, Gloria Reyes, vestida de Michelle Reynoso (Fuente externa).

La abogada y diputada, Faride Raful, vestida de Maylé Vásquez (Fuente externa).

Juliana O’Neal vestida de Michelle Reynoso (Fuente externa).

Betty Gerónimo vestida de Keyther Estévez (Fuente externa).

Charlene Canaan vestida de Michelle Reynoso (Fuente externa).