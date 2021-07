(GALERÍA) Los nuevos looks de la renovada versión de “Sex and the City”

Comparte esta noticia

Las famosas chicas de la Gran Manzana están de vuelta, y ahora con un estilo de vestir nuevos y renovados

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- La nueva versión de “Sex and the City”, que ahora lleva por nombre And Just Like That”, está siendo grabada en las renombrables avenidas de la cuidad de Nueva York, Estados Unidos, y gracias a los paparazis, que han estado rondando el set de grabación, los fanáticos han apreciado los nuevos looks de las estrellas de la serie.

Tal y como en las versiones pasadas de la serie, Carrie Bradshaw , interpretado por Sarah Jessica Parker, deslumbra con atuendos extravagantes, creativos y únicos que están repletos de estilo. Asimismo, las otras chicas llevaran looks clásicos y modernos que representan sus personajes al máximo.

Esta nueva series sólo tendrá diez episodios de media hora, pero todavía no tiene fecha concreta de lanzamiento, y solo participarán tres del cuarteto original.

