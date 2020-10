(GALERÍA) Los looks de alfombra roja más icónicos de Kim Kardashian a sus 40 años

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- Kimberly Noel Kardashian West, conocida públicamente como Kim Kardashian, nació el 21 de octubre de 1980 en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, y gracias al reality show “Keeping Up with the Kardashian”, que narraba los acontecimientos de su día a día y de su familia, se convirtió en una celebridad que la veía en las alfombras rojas de los eventos más importantes dejando una huella con su estilo sexy, atrevido y vanguardista que más tarde influenciaría a miles de mujeres en todo el mundo.

Amada y criticada por muchos, Kardashian es un icono de estilo que “convierte en oro” lo que toca. Kim decidió emprender en el ámbito empresarial, lanzando firmas de belleza como su línea de ropa “Skims”, “KKW fragances” o “KWW Beauty”, valorada según Forbes, de la que fue portada en 2016 como una de las empresarias más relevantes del mundo, en 900 millones de dólares.

La mayor del clan Kardashian/ Jenner cumple hoy 40 años y, como no podía ser de otra forma, lo hace sin bajar el listón de sus anteriores celebraciones, marcadas por fiestas en su mansión en Palm Springs, con mobiliario y decoración personalizadas y diferentes “kits” de fiesta para cada invitado, este año lo hace con el lanzamiento de una colección para su línea de maquillaje.

Para celebrar su cumpleaños, El Nuevo Diario te deja una galería con algunos de sus looks más icónicos en la alfombra roja.