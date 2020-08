(GALERÍA) Daniela Álvarez en su primera portada tras la amputación de su pierna

View this post on Instagram

Wow!! @alodigital que sorpresa tan linda esta portada! Lo más lindo es que aunque falte un pedacito de mí, mis ojos siguen viendo a la Daniella que he sido siempre, alegre, llena de fe y con muchos sueños por delante. Aquí, abrí mi corazón para contarles más de todo este proceso de pérdida por el que he pasado y cómo lo he afrontado junto a mi familia. Gracias por este homenaje que me hacen y permitir compartir con todos LA NUEVA VERSIÓN DE MI ❤️. Entrevista: @sandrapaolareal Fotografía: @hernanpuentes Maquillaje: @malejocangrejo Styling: @natalycoll_ Asistente: @juanitomasa Ropa y accesorios: @danielaalvarezboutique Management: @tatianazuluagal