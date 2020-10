¡Gal Gadot será Cleopatra!

EL NUEVO DIARIO, EE.UU.- La actriz israelí Gal Gadot cambiará su traje de superhéroe por una corona de oro, interpretando a la legendaria reina de Egipto en “Cleopatra”, un drama histórico que la volverá a reunir con Patty Jenkins, la directora del filme “Mujer Maravilla”.

La actriz escribió en su cuenta de twitter: “Me encanta embarcarme en nuevos viajes, me encanta la emoción de los nuevos proyectos, la emoción de dar vida a nuevas historias. Cleopatra es una historia que quería contar desde hace mucho tiempo. ¡No puedo estar más agradecida por este equipo! @PattyJenks @ParamountPics #AtlasEntertainment #LaetaKalogridis”.

La productora Paramount Pictures ganó los derechos del proyecto, presuntamente superando otros pretendientes como Apple, Universal, Warner Bros. y Netflix. De acuerdo a rumores que circulan en medios sociales, la presidenta de Paramount Motion Picture Group, Emma Watts, y el presidente del estudio, Jim Gianopulos, presionaron mucho para conseguir “Cleopatra”.

Jenkins y Gadot trabajaron juntas anteriormente en Wonder Woman y la próxima secuela Wonder Woman 1984. La fecha de estreno de la película de DC Comics se ha retrasado debido a la continua pandemia mundial, pero Jenkins ha dicho que está comprometida con estrenar la película en los cines.

I love embarking on new journeys,I love the excitement of new projects, the thrill of bringing new stories to life.Cleopatra is a story I wanted to tell for a very long time.Can’t be more grateful about this A team!! @PattyJenks @ParamountPics #AtlasEntertainment #LaetaKalogridis https://t.co/qLH7vfCaUo

— Gal Gadot (@GalGadot) October 11, 2020