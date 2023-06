Gael Bonilla admite que no estaba listo para ir al ‘draft’ de la NBA

EL NUEVO DIARIO, MÉXICO.- El alero Gael Bonilla, principal promesa del baloncesto mexicano, admitió este sábado que los pocos minutos que recibió la temporada pasada con los Capitanes de Ciudad de México en la G-League hicieron que se arrepintiera de presentarse al ‘draft’ de la NBA de este año, al no considerarse listo para llamar la atención de algún equipo.

“Decidí salirme del draft porque no había jugado mucho esta temporada con Capitanes. Me hubiera gustado tener más minutos para que me pudieran ver mejor y tener más posibilidades de ser agarrado por algún equipo”, explicó a EFE el jugador de 20 años.

Bonilla, quien pasó los últimos meses entrenándose con el FC Barcelona, sumó una media de 10,9 minutos con los Capitanes en la G-League, la Liga de Desarrollo de la NBA, además de promediar 2,6 puntos, 2,6 rebotes y 0,8 rebotes por partido.

El oriundo de Ecatepec consideró que el estilo de juego del español Ramón Díaz, entrenador de los Capitanes, tampoco favorecían su juego y le restaban protagonismo. En Ciudad de México, Bonilla vivió su primera experiencia en el baloncesto NBA, después de cuatro años en España, en la cantera y primer equipo del Barça.

“Las jugadas del entrenador eran más para el base y el pívot. Yo tenía que sacar los puntos de los rebotes y eso era más difícil porque iba de lado a lado de la cancha. A veces no tocaba el balón como en cuatro o cinco jugadas”.

Bonilla reconoció que le costó adaptarse al estilo de baloncesto en la NBA, en donde “juegan muy rápido” y “a veces no hay pases y se la tiran a la primera y todo”.

“Le comenté a Ramón que me gustaría tener más la bola, pero me dijo que así era su forma de juego y lo acepté”, expresó el ex integrante de la Canarias Basketball Academy de Tenerife, España.

En abril pasado, el alero regresó a la disciplina del Barcelona, con los volvió a firmar un contrato, sin embargo su salida a Capitanes en enero provocó que se quedara sin registros para participar en lo que restaba de la temporada.

Al momento no tiene contrato con el Barcelona, con el que podría renovar, sin embargo Bonilla cree que su futuro está en la segunda división del baloncesto español, en la que intentará ganar minutos para presentarse al draft de la NBA de 2024 o 2025.

“No está en mis planes regresar a Capitanes la próxima temporada por lo vivido esta temporada (…) En las próximas semanas sabré cuál será mi futuro. Pienso que lo mejor para mí sería salir del Barça para buscar un equipo que me dé minutos. Si me quedo en el Barcelona la ficha solo sería de primer equipo y al final no hay muchos minutos ahí para los jóvenes. Creo que iré a un equipo de la segunda división”.

El jugador que más bloqueos logró en la pasada AmeriCup, con siete, usará el protagonismo que tendrá con la selección mexicana este verano para llamar la atención de equipos del baloncesto europeo.

A pesar de su juventud, Bonilla será uno de los principales jugadores de la selección mexicana masculina que participará a partir del 1 de julio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 y apunta a integrar la nómina del Mundial.

“Voy a los Centroamericanos para agarrar ritmo para el Mundial porque llevo varios meses en los que solo he entrenado. Tenemos un buen grupo y buen nivel para ganar una medalla”.

Relacionado