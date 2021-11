Gaby Desangle renuncia del Grupo Medrano y de “Mujeres al Borde”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Tras la decisión tomada este fin de semana por las comunicadoras Bárbara Plaza y Gabi Desangles, por la controversia surgida en redes sociales tras no participar en la entrevista que se le realizó en el programa radial “Mujeres al Borde”, a Agustín Laje, y ser señaladas como poco profesionales por el polémico politólogo argentino, Desangles decidió renunciar al espacio, que se transmite por la emisora del Grupo Medrano, Estrella 90.

Gabi expuso, a través de un comunicado enviado a los directivos de la emisora, que su renuncia está motivada por los comentarios que el señor Roberto Rodríguez, quien funge como director del medio e insinuación a través de sus redes sociales donde decía que la también actriz, no tiene preparación.

Agregó que dentro de su trayectoria como profesional en los medios, nunca se había visto involucrada en situaciones que sean de morbo, conflicto y/o controversias, para buscar o despertar reacciones adversas o situaciones de sensacionalismo y llamando la atención, siempre manteniendo coherencia en lo que dice y predica.

Desangle señaló en el documento que su postura, de no participar en la entrevista, ha desatado una serie de comentarios mal intencionados hacia su persona, generando morbo y controversias que han dado paso al sensacionalismo.

“Dado este escenario, a partir del día de hoy he decidido terminar mi relación profesional con Grupo Medrano, agradeciendo siempre la oportunidad brindada y el cariño de ustedes hacia mi persona”, manifestó.

La comunicadora precisó que la decisión de no participar en la entrevista de Laje, porque según ella “se hizo de manera improvisada, no se avisó que ese caballero iba a venir; además no comulgó con su pensamiento ni con su forma. No quería realizar un debate sin sentido”.

“Es una etapa que culmina, pero con la satisfacción del deber cumplido, y más que fueron más que un ancla para mi crecimiento profesional en los medios de comunicación, donde la preparación siempre fue parte de mis valores, gracias por todo el tiempo transcurrido como servidora en el grupo”, concluyó.

