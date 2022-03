Gabriel Villanueva: “Cuando vi a Andrea en el piso entré en estado de shock, pedí un taxi y me fui”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Gabriel Villanueva, sentenciado a 20 años de prisión por el asesinato de su exnovia, Andrea Celea, reveló este jueves él entró en estado de shock y no supo qué hacer para socorrerla cuando, según su versión, ella se lanzó del octavo piso de un hotel.

“Entré en estado de shock y no supe qué hacer en ese momento, luego pedí un taxi de confianza con destino a casa de su madre”, respondió Villanueva a la pregunta de los jueces sobre su reacción ante lo sucedido con Andrea durante una audiencia de apelación.

Villanueva reconoció ante el tribunal tener una relación sentimental tormentosa y convulsa con la hoy fallecida y ser en ocasiones violento, atribuyendo su impetuosidad a “cosas de su generación”.

Agregó que él no mató a su exnovia, al tiempo, que dijo que ellos consumían sustancias ilícitas, “pero que jamás hubiese querido que las cosas terminaran de esa manera”.

Además, sostuvo, que está cumpliendo una condena por un crimen que no cometió, “tengo 29 años, tenía 26 cuando pasó lo de Andrea y quiero que sepan que no soy un ser humano perfecto, pero no cometí el crimen el cual me imputan”.

Sin embargo, en su alocución, manifestó qué hubiese pasado si hoy el muerto fuera él y no Celea, aludiendo a la cantidad estupefacientes que estaban envuelta en el caso y respondiendo ante las acusaciones de la madre de la víctima.

“Entiendo que es una situación dolorosa, pero yo no maté a su hija”, reiteró.

Mientras que la madre de la víctima expresó entre sollozos y mirando al verdugo de su hija: “hoy revivo todo lo que pasó con mi hija, él la mató y no lo quiere reconocer, es un dolor grande, solo quiero que este tribunal tome la mejor decisión y lean el expediente de más 4 mil páginas y vean el comportamiento de Gabriel, tantas personas no pueden equivocarse”.

De su lado, Villanueva pidió al tribunal que sea objetivo y que no gane la presión mediática.

Mientras que el abogado de la familia de la víctima, Sylvio Holdos, aseguró que el encartado nunca había dicho qué pasó aquel 1 de septiembre donde Celea perdió la vida.

“Ciertamente hoy se demostró que el estado de shock fue llamar un taxista de confianza e irse a comprar cigarrillos, él estaba en estado de shock ahora con las preguntas del juez”, dijo el abogado.

Hoy la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional fijó para el jueves 31 de marzo el fallo del recurso de apelación interpuesto por Villanueva.

La corte, presidida por Doris Pujols Ortiz e integrado por Rafael Báez y Carmen Mancebo, decidió conocer el fallo para ese día, a las 9:00 de la mañana, a fin de estudiar el relato del imputado y tomar la decisión.

