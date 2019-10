Gabriel unirá generaciones en una noche histórica para el merengue en el Palacio de los Deportes

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El cantautor GABRIEL se prepara para brindar este sábado una noche histórica en el Palacio de los Deportes de Santo Domingo, con la compañía de grandes figuras nacionales e internacionales del merengue, como Sergio Vargas, Johnny Ventura, Elvis Crespo, Los Hermanos Rosario, Jossie Esteban, Kinito Méndez, Pochy Familia, Alex Bueno, Wilfrido Vargas, Manny Cruz y Proyecto Uno. El evento artístico también incluirá el sonido urbano de estrellas como Mark B, Mozart La Para y Sandy.

“Esto no es una competencia, esto es la unificación en vivo de generaciones con un mismo propósito, que es poner en alto el merengue. Esto no es una noche de Gabriel en el Palacio de los Deportes, esto es la noche del merengue, unificándose con el propósito de ponerlo en alto y demostrar que el género sigue moviendo masas”, expresó Gabriel la noche del martes durante un encuentro con la prensa en THE ROOFTOP DE NOVO-CENTRO.

Este espectáculo en el Palacio de los Deportes será el primero de dos entregas que ofrecerá Gabriel. El segundo evento será el próximo 30 de noviembre en la Gran Arena del Cibao (Santiago). Será una producción de primera para ofrecer dos de los conciertos más importantes en República Dominicana, reuniendo más de diez estrellas sobre un mismo escenario.

“Para mí es un sueño hecho realidad poder presentarme en la República Dominicana con los conciertos más grandes de mi carrera y acompañado de los artistas más grandes del género”, expresó Gabriel.

En un año lleno de logros, Gabriel continúa cosechando éxitos. Hace poco alcanzó el puesto #1 en las emisoras de República Dominicana por el sencillo “Un hombre busca una mujer”, junto a Jossie Esteban. Gabriel fusionó este clásico con ritmos urbanos para hacer una versión más moderna e inyectar nuevos colores a esta bella canción de Jossie Esteban.

El estreno de esta pieza fue la antesala para el lanzamiento del histórico álbum “Morisoñando Vol. 1”, el cual reunió por primera vez a 14 de los artistas más importantes del merengue en una sola propuesta que presenta los clásicos del género con nuevos arreglos musicales.

Los 14 temas escogidos para formar parte de “Morisoñando Vol. 1” son himnos del merengue a nivel nacional e internacional. Con el nuevo álbum la promesa del merengue, Gabriel, creó un homenaje al género refrescante e innovador para la nueva generación y amantes del merengue. El nuevo álbum Morisoñando Vol. 1 disponible bajo el sello Sony Music en todas las plataformas digitales y en las tiendas de discos en formato físico.

