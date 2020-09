Gabriel Mercedes: Deberían someter a quien altere nuestra bandera

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. El medallista olímpico Gabriel Mercedes reaccionó este viernes a una imagen en la que se muestra a un joven sosteniendo la bandera dominicana alterada con los colores del grupo de lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGTB), por lo que indicó que quienes realicen estas prácticas deberían ser sometidos a la acción de la justicia.

“No es aceptable para mí, que he defendido tanto la bandera de mi República Dominicana…”, sostuvo el exatleta a través de su cuenta de Twitter.

Agregó que “deberían someter a quien altere nuestra bandera…”.

El mensaje de Mercedes se produce en momentos en que en la opinión pública se debate la crítica del diputado Elías Wessin Chávez en el sentido de que en uno de los despachos del Palacio Nacional se encuentre una bandera LGTB.

El legislador alegó que esta acción es una provocación contra la familia dominicana y las buenas costumbres.

Esto luego de que la viceministra administrativa de la Presidencia Dilia Leticia Jorge Mera posteara en su cuenta de Twitter una foto de su despacho en la que se observa la bandera LGTB junto a la dominicana con el siguiente mensaje: “En este despacho, todos, todas, todes, son bienvenidxs. ¡Que viva la libertad, la diversidad, el respeto, la tolerancia y la inclusión! ¡Me encanta mi trabajo!”.

El artículo 38 de la Ley núm. 210-19, que regula el uso de los símbolos patrios, resalta sobre las penas por irreverencia contra estos, que “se castiga con la pena de quince a treinta días de prisión y multa de uno a cinco salarios mínimos del sector público a toda persona que cometa actos que constituyan irreverencia contra la bandera nacional, el escudo nacional o el himno nacional”.

El artículo 24 de la citada ley, sobre los usos considerados irreverencia a la bandera nacional, indica que quedan prohibidos y se consideran irreverencia los siguientes usos:

1) Usar colores distintos a los establecidos por la Constitución, es decir, otros que no sean el rojo bermellón, el azul ultramar y el blanco en la cruz.

2) Incorporar a la bandera nacional una versión del Escudo distinta a la versión oficial vigente.

3) Colocar la bandera nacional de manera que toque suelo.

4) Inclinarla para rendir reverencia.

5) Utilizarla total o parcialmente en promoción o propaganda electoral, política o comercial, o como distintivo característico de cualquier organización privada.

6) Usar sus colores en propagandas comerciales o políticas que dispuestos en conjunto asemejen la bandera nacional.

7) Usar banderas rotas, deterioradas o desfiguradas.

