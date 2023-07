Gabinete de Política Social inaugura tres centros de «Oportunidad 14-24» en Duarte y Samaná

EL NUEVO DIARIO, SAMANA. – El equipo del Gabinete de Política Social y el programa “Oportunidad 14-24”, liderados por el coordinador de la institución, Tony Peña, se trasladó este fin de semana hasta las provincias Samaná y Duarte para dejar en funcionamiento otros tres centros de capacitación del programa que ha impactado de manera positiva a miles de jóvenes en todo el país.

Así lo informó la entidad en una nota de prensa, en la cual indicó que con la inauguración de los nuevos centros, mantiene en operación 116 centros de enseñanza de carreras técnico-profesionales que van desde la informática, belleza para damas, barbería, repostería, farmacia, secretariado, proyecto eólicos, bares y restaurantes, gastronomía y panadería, electricidad residencial, promotor de productos farmacéuticos controlados, entre otras.

Además, sostuvo que más de 300 jóvenes en las provincias Duarte y Samaná tendrán acceso a estudiar idiomas como el inglés y francés a través de la capacitación del programa “Oportunidad 14-24”.

Durante la apertura de los nuevos centros, Tony Peña enfatizó a los jóvenes en condiciones de vulnerabilidad social a los que va dirigido el programa que la iniciativa es única en su tipo y debe ser aprovechada por estos.

«Nosotros venimos de la República de México donde se desarrolla el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, pero me di cuenta durante la visita que el programa “Oportunidad 14-24” es el mejor que existe en América Latina», dijo.

Tony Peña reiteró que la meta del Gabinete Social es alcanzar la habilitación de al menos 150 centros del programa en esta gestión de gobierno.

De su lado, el director del programa “Oportunidad 14-24”, Alex Mordán, enfatizó que este programa tiene dos años de ejecución y que está probado que, lleva un cambio a la juventud, al tiempo que le dijo a los beneficiarios “Ustedes son ese tipo de población que nosotros buscamos, buscamos esa joven que fue madre a temprana edad, ese joven que los recursos no le permiten continuar con sus estudios. No hay motivo para no salir adelante”.

«El camino de la formación es el camino para el bien que lo va a certificar con un oficio del cual ustedes podrán trabajar y desarrollarse; destacarse, que la mayoría de los jóvenes que han ido a pasantías se han quedado trabajando», agregó Mordán.

Los nuevos centros operarán en las Escuelas Vocacionales de la Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Municipio Pimentel y San Francisco, en la provincia Duarte; así como en el municipio Arroyo Barril, en Samaná.

Relacionado