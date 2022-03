Gabinete de Política Social anuncia que construirá una casa a joven ejemplo de superación

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, BOCA CHICA. – El coordinador del Gabinete de Política Social, Tony Peña, anunció este viernes que construirá una casa a un joven ejemplo de superación.

Asimismo, Peña dio a conocer la entrega a ese joven y su familia todos los muebles totalmente nuevos para su hogar, la donación contiene una nevera, una estufa, un televisor, muebles de sala, un juego de habitación, entre otros ajuares.

Según informó, se trata de Yefri Taylor Brito, de 24 años de edad, quien es uno de los primeros egresados como técnico multimedia del programa “Oportunidad 14-24”.

En un comunicado de prensa, Peña explica que Taylor Brito, el mayor de seis hermanos y padre de un niño de cinco años, quien egresó del programa como uno de los 10 jóvenes sobresalientes que se preparó durante todo un año en los centros de capacitación técnica de “Oportunidad 14-24”, manifestó su sueño de poder ofrecerle una mejor calidad de vida a su familia y volverse el sostén de esta a través de las habilidades que aprendió en el programa.

Agrega que sin embargo, sus condición de vulnerabilidad social amenazaban este sueño, “por lo que el Gabinete de Política Social, gracias al seguimiento integral y cercano que se da a los participantes del programa de capacitación, logró llevar tranquilidad a la vida de Taylor Brito y su familia”.

“Mi sueño es poder darle una casa digna a mi familia. Además, el programa Oportunidad 14-24 me salvó la vida, cuando ingresé a él no pasaba por un buen momento, pero gracias a que ellos nunca se rindieron conmigo, yo tampoco me rendí y hoy tengo una oportunidad de un mejor futuro”, dijo Taylor Brito.

De su lado, Tony Peña enfatizó que con este programa la misión del Gobierno del presidente Luis Abinader, y la suya es brindar este tipo de posibilidades a la población juvenil que en la actualidad presenta niveles de desempleo y deserción escolar por encima de las estadísticas promedio de América Latina alcanzando un 27%.

“El caso de Yefri es realmente conmovedor, tanto así que el propio presidente Abinader reconoció la valía de este joven durante la graduación de técnicos profesionales del programa Oportunidad 14-24. Este es el mensaje que queremos dejar a los participantes de esta iniciativa, única en su tipo en América Latina, desde el Gobierno estamos trabajando por un mejor país y para lograr un cambio real y sostenible en el tiempo. Es imprescindible que los estudiantes de estos cursos se comprometan con el cambio, y que sepan que los apoyaremos”, dijo.

Taylor Brito es uno de los 371 jóvenes que completaron su capacitación técnico-profesional de un año y se graduaron recientemente en áreas como; informática, multimedia, secretariado, auxiliar de belleza, soporte técnico, ventas, servicios de hotelería, farmacéutica, entre otras.

Sobre el programa “Oportunidad 14-24”

Peña recordó que en la actualidad ya operan 25 centros de capacitación del programa “Oportunidad 14-24” distribuidos en Santo Domingo, San Cristóbal, Duarte, Barahona y Pedernales en los que se capacitan 1,600 alumnos.

Dijo que se espera que para este 2022 se habiliten alrededor de 70 centros en todo el país para alcanzar la suma final de 150 o 200 centros en los próximos 3 años.

“El programa Oportunidad 14-24 nace de las visitas a todas las provincias del país, donde becamos a cientos de jóvenes agolpados en las esquinas y que en horarios de clases y trabajo estos no laboraban ni estudiaban. Eso nos hizo planificar en nuestro programa de Gobierno un plan para la juventud vulnerable”, agregó Tony Peña.

