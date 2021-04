Gabi Desangles también se integra a Alofoke Media Group

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La comunicadora y actriz Gabi Densangles, es otra de las figuras del entretenimiento dominicano que se une a la familia de Alofoke Media Group.

Así lo anunció la tarde del lunes, el productor y creador de contenido, Santiago Matías, a través de su cuenta de Instagram, compartiendo la noticia con sus seguidores y dándole la bienvenida a la presentadora del espacio televisivo “Vale por 3”, quien se une a Hony Estrella, Ariel Santana, Ramón Tolentino, Pedro Casals y otras figuras que en palabras de Matías “serán anunciadas próximamente”.

“Bienvenida @GabiDesangles a la nueva era de la radio & YouTube “Alofoke Radio”. Eres una pieza clave por tu intelecto, espontaneidad, humildad y carisma. Gracias por la oportunidad”, escribió Alofoke, como también se le conoce al productor, en su publicación.

De su lado, Desangles, manifestó sobre su nuevo proyecto laboral que “Ser parte de este sueño, de esta plataforma tan ambiciosa, es un privilegio. Llegarle a mas gente, que ustedes me abran las puertas de sus oídos y corazones es un regalo”.

EL NUEVO PROYECTO

Sobre el nuevo proyecto que Santiago Matías ha estado creando expectativas, algunos medios de comunicación locales, aseguran que las figuras estarían encabezando la programación de la nueva emisora “Alofoke FM”, antes “Sonido Suave” que fue comprada por el cantante urbano Ozuna en sociedad con Matías, y que este último tendría a su cargo la dirección.

Asimismo, programa, que presuntamente llevaría por nombre “Esto no es radio”, entraría como competencia de “El mañanero”, producido por Bolívar Valera, que se emite de 7:00 a.m. a 9:00 a.m.