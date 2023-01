Gabi Desangles habla de su divorcio; se refiere a nuevo chico y dice “ahora déjenme vivir”

La comunicadora asegura que fue infiel consigo misma

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La comunicadora Gabi Desangles inicia el año 2023 cediendo una entrevista en donde dio detalles nunca revelados sobre las razones reales de su divorcio con Chabebe, asegurando que hubo un desgaste en la relación. También, se refirió a un chico que está conociendo y probando a ver si funciona.

Gabi confesó que su divorcio le afectó a nivel profesional, perdiendo algunas marcas a las cuales califica de tener un perfil conservador, por lo que el ruido alrededor de su divorcio influyó en esas desvinculaciones comerciales.

“En República Dominicana no se separa la vida privada de la vida pública. Contrario en figuras como las Kardashian que sus vidas fluyen normal a pesar de las situaciones difíciles o escandalosas de sus vidas amorosas”, comentó.

El desgaste de su matrimonio

En la entrevista dada a Santiago Matias (Alofoke Radio Show), dijo “pensábamos que los polos opuestos se atraen y no es así. Se necesita a una persona que esté a nuestra velocidad. Él es muy calmado, y en ese momento pensé que yo quería esa calma y seguridad. Pero me di cuenta que quería el hogar, pero con un hombre y compañero que esté en mi ritmo y no es un tema de bonche. Vivo muy rápido y soy muy ambiciosa con mi carrera”.

Asegura que la decisión de separarse fue de ambos. Trataron de reconciliarse, pero se dieron cuenta a tiempo de que no podían seguir juntos; hasta extendieron el tema de tener hijos.

Sobre la teoría de la infantilidad de Gabi

“Yo me fui infiel a mí misma. Porque sacrifique muchas cosas y planes por quizás estar dentro de una burbuja para ser feliz a esa persona. Si hay un aprendizaje es que primero uno debe sentirse bien con uno mismo y luego buscar un acompañante”, expresó.

Comentó que el divorcio fue muy difícil y eso incluye el morbo exterior que hubo alrededor de ambos, por lo que en ese momento decidió enfocarse en ella.

Asegura que se refugió en Dios y reconoció que buscó ayuda psicológica para identificar el tamaño del problema. Dijo que su familia y amigos verdaderos fueron su gran consuelo, junto al trabajo.

“Nunca tuve vergüenza porque ambos sabíamos lo que estaba pasando. Pero si tenía decepción, porque mi matrimonio fue un fracaso. Soy una Gabriela diferente, feliz y centrada. He aprendido mucho tras mi proceso de divorcio”, manifestó.

Su nuevo chico

Tras las recientes imágenes de un nuevo chico junto a Gaby, la comunicadora dijo: “Tengo un año que me divorcié. Duré una temporada sin deseo de buscar a alguien a mi lado. Ahora déjenme vivir”.

Comentó que está feliz, dado a que su nuevo chico y ella son solteros, simplemente se están conociendo y probando a ver si funcionará.

¿Qué busca en un hombre?

Expresó que busca “un hombre decidido, que sepa lo que quiere. Trabajador y que no esté pendiente a lo que digan los demás, con visión. Y que de alguna manera tenga gustos similares a mí”.

Sobre su salida de la televisión

“Se da en un torbellino de eventos, junto con mi divorcio. A mí se me envió un correo. Se le especificó a mi mánager de que ya no formaría parte del programa Vale por Tres, y lo entendí. Siempre muy agradecida, aprendí mucho de ese programa. Era la única mujer en el programa, fue chocante, pero lo acepté”, sostuvo.

Sobre el supuesto pedido de la esposa de Robertico respondió a un simple “no lo sé”.

“Yo me manejo con cautela y profesionalidad. No entiendo por qué la prensa dominicana lo manejó de una forma algo amarillista. Pero yo entiendo que esto funciona así”, señaló.

Aseguró que nunca tuvo una relación sentimental con Roberto Ángel y que solo hubo una relación de trabajo.

