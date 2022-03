Futuro de Aaron Judge, tema central en los Yankees

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- Un informe reveló que el puertorriqueño Carlos Correa llegó a un acuerdo con los Mellizos. Kris Bryant pactó con los Rockies y Freddie Freeman es un Dodger ahora – de regreso a su hogar en el sur de California. Aún hay varios agentes libres disponibles, claro. Pero de pronto, la gran historia de la primavera – entre ahora y el Día Inaugural – se trata de un hombre que viste el número 99 en su espalda y podría ingresar al mercado libre al finalizar esta campaña, de no acordar una extensión de contrato. Se trata de Aaron Judge.

Judge es el Yankee más popular desde Derek Jeter. Se convirtió en el nuevo rostro del equipo luego de empalmar 52 jonrones en el 2017, cuando los Yankees llegaron hasta el Juego 7 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana ante los Astros.

Un hombre de gran tamaño, con un gran número y un jugador en busca de un gran contrato – uno que lo convertiría en lo que ha dicho que quiere ser; un Yankee por siempre.

Esto es lo que dijo Judge el otro día en Tampa:

“Siempre que esté jugando béisbol, quiero estar vistiendo el uniforme a rayas. Ha sido un honor y una bendición estar aquí, tener la oportunidad de jugar con esta franquicia, rodeado de tantos buenos jugadores y seguirle los pasos a otros gigantes que han pasado por este deporte”.

“No hay un mejor lugar en el planeta. Creo firmemente que he sido público con eso. Quiero seguir con el uniforme de rayas. Si eso pasa, pues pasa. Pero si no llega a ocurrir, como he dicho antes, he disfrutado mi tiempo aquí”.

El dueño de los Yankees, Hal Steinbrenner, dijo que las conversaciones de un potencial contrato nuevo con Judge deberían comenzar pronto, si es que ya no lo hicieron. El gerente general, Brian Cashman, mencionó que quiere mantener a Judge “si podemos”. Ahora, ya veremos cómo termina esto, pero la cuenta regresiva ha comenzado. Judge le dijo a la prensa en Tampa que no quiere estar hablando de su situación contractual una vez comenzada la campaña.

¿Creo yo que Judge se quedará? Sí, especialmente después de un receso de temporada en el que los Yankees no han hecho ninguna contratación de impacto, como la que esperaban sus aficionados, con Freeman o Correa, por ejemplo – incluso así haya sido porque tienen al prospecto Anthony Volpe esperando su oportunidad en el campo corto. Pero la relación entre el equipo y el jardinero derecho no causa ninguna preocupación ahora, al menos desde el punto de vista del cañonero.

Aunque Judge disputó 148 juegos con los Yankees el año pasado, se ha perdido un cuarto de los juegos de temporada regular de los Bombarderos desde que terminó en el segundo lugar en la votación por el Jugador Más Valioso de la Liga Americana del 2017, por detrás del venezolano José Altuve.

Se perdió 50 juegos en la siguiente temporada, otros 60 en el 2019. En la acortada campaña del 2020 debido al COVID, Judge disputó 28 de los 60 partidos. Cuando se mantuvo en el terreno en el 2021, el cañonero les recordó a todos la potencia que puede ser: Dio 39 jonrones y terminó cuarto por el JMV. Giancarlo Stanton, el otro cañonero de los Bombarderos, llegó vía cambio. Los aficionados de los Yankees ven a Judge como uno de ellos, porque surgió desde dentro del sistema. Los consideran un miembro de la familia.

También está la otra parte de la conversación. Judge cumple 30 años a finales de abril. La última vez que los Yankees acordaron una extensión millonaria con un jugador con más de 30, fueron los US$275 millones y 10 años que le otorgaron a Alex Rodríguez, tras su llegada vía cambio desde los Rangers. Rodríguez, entre múltiples controversias, no llegó ni al año 10, colgando los ganchos tras el 2016, a sus 41 años, con un promedio de .200, nueve jonrones y 31 empujadas.

Kris Bryant cumplió 30 años en enero y acaba de pactar por ocho años con los Rockies. Tendrá 37 al finalizar el pacto. Freddie Freeman tendrá 38 en Los Ángeles. ¿Estará Judge buscando al menos ocho años? Cuesta creer lo contrario. Judge está consciente de que Gerrit Cole tenía 29 años cuando comenzó su pacto de 10 temporadas y US$324 millones con los Yankees.

¿Es posible que los Yankees y Judge no lleguen a un acuerdo antes del Día Inaugural? Cualquier cosa puede pasar. No sabemos lo que el equipo tiene preparado para ofrecer y el tipo de pacto que Judge y su agente están esperando.

Así lo dijo Judge la semana pasada:

“El 7 de abril no estaremos hablando de esto. Una vez sea 7 de abril y estemos a casa llena en el Bronx, es momento de enfocarse en ganar juegos”.

Estamos a tres semanas. Sigue la cuenta regresiva. ¿Quién dice que no hay relojes en el béisbol?

