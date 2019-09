Fundescoop realiza sexta entrega Premio Nacional a la Responsabilidad Social Cooperativa

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Fundación Dominicana para el Desarrollo Social y Cooperativo (FUNDESCOOP), entregó este jueves la sexta versión del Premio Nacional a la Responsabilidad Social Cooperativa.

Este premio contó con la participación de cooperativas con importantes iniciativas sociales que incidieron positivamente en sus comunidades durante todo el año 2018, indica un comunicado de la entidad.

Valentín Medrano, presidente de FUNDESCOOP, puntualizó que el interés principal del “Premio Nacional a la Responsabilidad Social Cooperativa” es reconocer la labor, el esfuerzo y los aportes sociales de las cooperativas; así corno valorar los compromisos sociales del balance social del cooperativismo.

Se llevaron menciones de honor la Cooperativa Vega Real, Cooperativa de Servicios Múltiples de los Profesores, Empleados y afines de UTESA y Cooperativa de Ahorros, Crédito y Servicios Múltiples del Este.

En la categoría B resultó ganadora la Cooperativa de Servicios Múltiples de Procesadores de Harina (COOPROHARINA).

Mientras que en la categoría A, se entregó la estatuilla a la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros (COOPNAMA).

En la categoría C la cooperativa nominada fue la Cooperativa de Ahorros, Créditos y Servicios Múltiples del Este.

En la categoría B: Cooperativa de Servicios Múltiples de Empleados y Profesores de la UASD INC, Cooperativa de Servicios Múltiples Procesadores de Harina INC, Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Bioanalistas, Cooperativa de Servicios Múltiples Asociación Dominicana de Ingenieros Agrónomos INC, Cooperativa de Servicios Múltiples de Empleados del CAEI.

También fueron nominados: Cooperativa de Servicios Múltiples Victoria de Jesús y amigos, Cooperativa de Servicios Múltiples de los Profesores, Empleados y afines de UTESA, Cooperativa de Ahorro, Crédito y Servicios Múltiples del Noroeste, Cooperativa de Ahorros, Créditos y Servicios Múltiples Adelante, fondo Cooperativo para el Desarrollo Agroempresarial, Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de Profesionales Agropecuarios y la Cooperativa de Ahorros, Créditos y Servicios Múltiples Manoguayabo.

Mientras que en la categoría A están: Cooperativa de Ahorros, Créditos y Servicios Múltiples de los Integrantes de las Fuerzas Armadas, Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera, Inc., Cooperativa de Servicios Múltiples de Profesionales de Enfermería, Inc., Cooperativa de Ahorro y Créditos Maimon, Inc., Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros, Cooperativa por Distritos y Servicios Múltiples Vega Real, Inc. y la Cooperativa de Ahorros, Créditos y Servicios Múltiples Reservas, Inc.

El jurado estuvo compuesto por José A. Medina de Puerto Rico, Edwin Saladin, Pedro Abreu, Lourdes Minaya y José Luis García.

El acto de premiación contó con la conferencia “Nuevo Nivel de Comunicación Empresarial: El Poder de una Conexión Efectiva en el Servicio al Socio” dictado por el Sr. José A. Medina.

“FUNDESCOOP busca servir como plataforma institucionalizada que facilite programas y proyectos que apoyen al sector cooperativo en lo concerniente al fortalecimiento institucional y desarrollo empresarial, complementar los programas de desarrollo social y fortalecer la capacidad de incidencia del sector”, resaltó Medrano.

