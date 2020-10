FUNDEPRODE propone creación de Comisión de Conciliación y Negociación de Paz Social en Costa Rica

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, COSTA RICA.- Hermez Ismael González Álvarez, Presidente de la Fundación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (FUNDEPRODE) y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos Costa Rica le propone al Presidente de la República de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, la creación de una Comisión de Conciliación y Negociación de Paz Social, con el fin de ser ejemplo antes las actuales circunstancias que vive el país.

De acuerdo a la misiva, proponen además que la Comisión esté compuesta por actores de la sociedad civil, “con el fin de que seamos ejemplo antes las actuales circunstancias que vive nuestro país, con cierres de vías, huelgas y acciones violentas por partes de manifestantes y la fuerza pública, situación social que genera preocupación a la sociedad costarricense y a los defensores de derechos humanos”.

Expresan que la solicitud la hacen a nombre de los Derechos Humanos del pueblo costarricense, para que puedan regresar a la paz social, que se levanten los bloqueos y que el gobierno que preside Carlos Alvarado Quesada se comprometa inmediatamente y sin dilaciones la decisión de la creación de la Comisión de Conciliación y Negociación de la Paz Social.

A continuación el documento íntegro de la Fundación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (FUNDEPRODE)

San José, Costa Rica; 02 Octubre del 2020

Señor

Carlos Alvarado Quesada

Presidente de la República

Su Despacho

Presente

Señor Presidente:

En primer lugar quiero hacerle llegar un saludo muy especial a nombre de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la Fundación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Costa Rica y en el mío propio.

Señor Presidente como Defensor de Derechos Humanos hace 29 años y como Presidente de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y de Fundeprode Costa Rica, fundada en el año 2004, así como por mi amplia trayectoria en el ámbito nacional e internacional, he decidido dirigirme a usted nuevamente – ya que desde el momento que llegó a la Presidencia de la República, le hemos escrito en varias oportunidades.

En esta oportunidad Señor Presidente, nos dirigimos a usted con el fin de hacerle una propuesta de la Creación de una Comisión de Conciliación y Negociación de Paz Social, y que esté compuesta por actores de la sociedad civil, con el fin de que seamos ejemplo antes las actuales circunstancias que vive nuestro país, con cierres de vías, huelgas y acciones violentas por partes de manifestantes y la fuerza pública, situación social que genera preocupación a la sociedad costarricense y a los defensores de derechos humanos.

Le hacemos a nombre de los Derechos Humanos del pueblo Costarricense, que regresamos a la paz social, que se levanten los bloqueos y que usted se comprometa de manera inmediata y sin dilaciones tome la decisión de la creación de la Comisión de Conciliación y Negociación de la Paz Social.

Expreso a Usted, al Gobierno y al país que, en nuestra organización, estamos dispuestos a Presidir la mencionada Comisión, con compromisos serios, loables y firmes de la convicción en los Derechos Humanos y bajo las circunstancias reales.

Costa Rica necesita Paz Social y Paz, para avanzar de cara al futuro y las circunstancia del COVID- 19 y de agitación social.

A través de la presente misiva aprovecho la oportunidad para solicitarle nos atienda en una audiencia con su persona, acompañado de la Primera Dama Claudia Dobles, la Vice Ministra de la Presidencia Silvia Lara, Ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto. En razón de las circunstancias actuales y la premura de la situación que atraviesa el país, la misma puede llevarse a cabo de manera virtual. Cabe mencionar que solo le solicitamos una hora de tiempo, para presentarle la propuesta de Paz Social y Concordia en nuestro país.

Realmente la situación del país nos preocupa y la restricción con los términos de la nueva normalidad, la falta de recursos económicos en la población y el aumento de la pobreza, producto de todas las medidas desproporcionadas, la politización del COVID-19, cuyos fines afectan a gran parte de la población de clase media baja, clase baja y ciudadanía más vulnerable.

El discurso de los sindicalistas, de organizaciones de todo corte o índole, incluso políticos de los más diversos partidos y sus dirigentes, que lejos de contribuir al mejoramiento de la salud y la vida de la sociedad costarricense, sus derechos humanos y fundamentales, lo que hace es criticar y no dan una contribución positiva para cambiar la situación incierta de miedo y temor que vive la ciudadanía por situaciones como la pandemia del COVID-19, intereses políticos, sectarios, económicos y en muchos casos con intereses políticos muy marcado; propios no del bien común social.

Ruego su atención Señor Presidente.

Reciba y acepte mi mayor consideración y respecto como ciudadano de este noble y leal País a sus principios de paz y los Derechos Humanos de Grandes Virtudes y de Paz que es más grande que su propio corazón.

Señor Presidente no nos defraude.

Nos comprometemos ante los Costarricenses a contribuir a la propuesta de la Creación de una Comisión Nacional de Conciliación y Negociación de Paz Social

Sin otro particular espero que esta misiva abra y cale en su corazón como Costarricense y Presidente de la Republica y sea capaz de abrazar la causa REALMENTE del derecho humanos a la vida y la Paz Social de este noble pueblo valiente viril que merece la Paz.|

Atentamente,

Lic. Hermez Ismael González Álvarez

Presidente de la Fundación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y la

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos Costa Rica

Cédula Jurídica Nro. 3-006-515337

C.C Epsy Campbell Bar

Vicepresidente de la Republica

Marvin Rodríguez Cordero

Vicepresidente de la Republica

Marcelo Prieto Jiménez

Ministro de la Presidencia