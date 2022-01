Fundador del PRD apoya combate del Gobierno contra corrupción y cuestiona debilidad contra delincuencia

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ El emblemático dirigente perredeísta Miguel Faña, fundador del PRD se pronunció en apoyo al combate que mantiene el Gobierno y el presidente Luis Abinader, pero cuestionó la debilidad frente a la delincuencia que mantiene a la República Dominicana en ascuas.

Acompañado por su hija, Miguelina Faña, secretaria general de la seccional del partido blanco en Nueva York, Faña habló desde su residencia en La Vega, añadiendo que Abinader está haciendo muchas cosas positivas pero también criticó lo que califica como un parte negativa en un país tercermundista como son la criminalidad y la delincuencia que azotan a la sociedad dominicana sin que haya un plan eficiente de respuesta.

“El país, en términos generales no está muy bueno aunque hay democracia, se están viendo cosas positivas en este Gobierno que no se veían en otros gobiernos. Están cayendo presas gentes que en otros gobierno era imposible que fueran encarcelados”, señaló Faña.

Se mostró de acuerdo con que si hay que apresar y encarcelar al ex presidente Danilo Medina, que se haga, “porque Abinader ha prometido que no habrá vacas sagradas y nadie está por encima de la ley. Creo que como dijo Balaguer una vez, Danilo metió los dos pies en un zapato, porque nadie va a creer que él no sabía que todos sus hermanos y familia estaban en actos de corrupción, porque el presidente es el más informado del país. Es imposible, las autoridades tienen que actuar contra Danilo porque sabía de todo eso y tenía que pararlo”.

Añadió que esa era la gota que rebosaba la copa, porque nunca se había visto semejante corrupción en un Gobierno dominicano.

Sostuvo que respalda cien por ciento la lucha anti corrupción que encabeza Abinader porque eso, evitó que se construyeran carreteras, que no tengamos las farmacias llenas de medicamentos, lo que contribuye a brotes de enfermedades y la corrupción es muy negativa.

“Pero como somos un país tercermundista hay muchas cosas negativas: una de las cosas más negativa es la delincuencia y la invasión pacífica de haitianos que está acabando con nosotros. No sé cual cantidad de recursos tenemos que invertir para parar esa invasión haitiana y el Gobierno de Luis Abinader tiene que tomar midas, porque los haitianos están avanzando, se organizan y el presidente tiene que resolver ese problema”, agregó.

Faña dijo oponerse a la alianza del PRD con el PLD, añadiendo que afectó mucho a su partido y recordó que siempre ha abogado porque ese partido vaya solo a las elecciones aunque saque un solo voto.

“La historia de nuestros antepasados era de no reelección y tenemos que manejar esa bandera. Aunque no se haga una alianza con el PRM que nos arrebató el poder, si se quiere, debemos ir solos, aunque reitero, saquemos un solo voto”, añadió Faña.

En relación al manejo de Miguel Vargas Maldonado como presidente nacional del PRD, respondió que cuando se haga una asamblea, los perredeístas decidirán si salen de él o nombrar a otro incumbente en la presidencia del partido.

“La asamblea es que tiene que decidir”, explicó.

Dijo que no va a ser posible que el PRD recupere el protagonismo electoral en la diáspora y la República Dominicana porque hay un montón de dirigentes que no se sientan en la misma mesa con Miguel Vargas y hay otros los que el pueblo no les tiene confianza. “Es un partido con el que no se sabe lo que va a pasar, honestamente hablando”.

Refiriéndose a las respuestas de Abinader a la diáspora, contestó que su posición firme siempre ha sido la de que los gobiernos no designen cónsules que no sean de la diáspora.

“Los cónsules de Nueva York deben ser dirigentes de aquí, porque nosotros somos los que conocemos los trabajos que pasamos y la diáspora dominicana así lo entiendo. No veo porqué los gobierno hacen compromisos con gentes que no han hecho política en Nueva York y no han cogido frío”, dijo.

“Hay otros que ni siquiera han venido a Nueva York y los mandan de allá”, precisó.

