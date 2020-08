Fundador de Tesla asegura estar honrado Abinader use modelo en toma de posesión

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El fundador de la empresa Tesla, Elon Musk, expresó este domingo que esa empresa se siente honrada de que el presidente Luis Abinader utilizara uno de sus modelos para desplazarse a su investidura como mandatario en el Congreso Nacional.

Musk hizo el comentario luego de que un usuario de Twitter manifestara que “nuestro presidente Luis Abinader, hizo de un Tesla Model S su vehículo oficial. ¿Por qué Elon Musk no ha tuiteado al respecto? Vamos a dar RT hasta que lo note”.

Tras esto, Musk sostuvo “gracias, Tesla está muy honrada”.

Abinader llegó al Congreso Nacional en un Tesla Modelo S, de color negro.

El nombre de la empresa, fundada en 2003, es un tributo al ingeniero eléctrico de origen serbio Nikola Tesla.

La misma diseña, fabrica y vende automóviles eléctricos, componentes para la propulsión de vehículos eléctricos y baterías domésticas.

Thank you, Tesla is most honored!

— Elon Musk (@elonmusk) August 16, 2020